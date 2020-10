Gf Vip, i panni “Zorzi” si lavano nella Casa: l’outing al servizio dello show

Belli i tempi quando bastava lanciare un bicchiere da una parte all’altra del tavolo per catturare l’attenzione del pubblico. Ormai, al Grande Fratello, se non spettegoli su chi si porta al letto il vicino, non ti meriti mezza inquadratura. Al servizio della nomination, cade qualsiasi principio morale. Rievocare un outing val bene un applauso al GF Vip? Spifferare presunti orientamenti sessuali come lampo di genio per attirare i riflettori su di sé?

Nel segreto fasullo del Confessionale del GF Vip, durante la puntata del reality in onda venerdì 2 ottobre, Tommaso Zorzi ha deciso di tirare giù la maschera e di rivelare una conversazione intima con Adua Del Vesco. L’attrice, prima di fare outing nei riguardi dell’ex Massimiliano Morra con Matilde Brandi e Dayane Mello, avrebbe infatti confidato i propri pensieri sulle inclinazioni sessuali del collega all’influencer. “Lo ha fatto in hotel, prima che entrassimo”, ha aggiunto gongolando Tommaso Zorzi nello scambio di battute con Alfonso Signorini, sorpreso ed eccitato dalla rivelazione. Che tanto clamore ha generato tra gli opinionisti, votati all’intrattenimento.

GF Vip, Tommaso Zorzi conferma l’outing di Adua Del Vesco a Massimiliano Morra: “Mi ha detto che è gay”

Certo è che se per tenere col fiato sospeso il telespettatore, abbattuto dalla lunga diretta, bisogna fomentare simili narrazioni, tanto vale tornare agli alti dibattiti sull’armadio malandrino di Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser. “Il coming out forzato non mi piace, ognuno ha i suoi tempi”, poi rendersi paladini di onestà rendendo pubblico il privato. Poco importa se si fa un salto indietro nel tempo, nelle epoche dei vizietti e dei sussurri proibiti. Quando solo nella fiction si poteva accennare all’omosessualità in tv.

Siamo andati oltre, la strada è verso l’ordinario. E invece qui sbagliano tutti, su tutta la linea, a riproporre schemi antichi: Tommaso Zorzi a predicare bene e razzolare malissimo a favore di camera, Massimiliano Morra a ricalcare fantomatici pregiudizi (“dicono spesso che sono gay, lo dicono dei sex symbol”), Alfonso Signorini a lasciare le belve del suo GF Vip allo sbaraglio in nome dello share. Ci rimette lo spettacolo, ci rimette il buonsenso.