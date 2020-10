Dagospia lancia la caccia al cantante gay famoso: l’insostenibile pratica dell’outing mascherato

“Chi è questo famosissimo e assai macho cantante italiano, pizzicato a limonare con passione alla Stazione Centrale di Milano con un virile maschione che non riusciva a controllare le sue mani tanto da strizzargli il culo con cupidigia?“.

Con queste parole Alberto Dandolo, per Dagospia, ha commentato un’immagine pixellata, che vede due uomini darsi un apparente bacio. “L’artista è noto per il suo successo con le donne, ed è considerato da sempre un sex symbol“, prosegue Dandolo. “Le foto che pubblichiamo fanno parte di una serie di scatti rubati da un paparazzo qualche giorno fa, che sta girando tra i direttori dei mejo giornaloni e periodici. Chi pubblicherà per primo le immagini in chiaro, che sicuramente faranno molta cagnara?“.

Dagospia, di fatto, tira il sasso e nasconde la mano, lasciando ad altri la palla dell’outing effettivo. Nell’attesa ha dato in pasta ai social un gossip che ha presto visto snocciolare nomi su nomi, con commenti indignati e altri che hanno chiesto a gran voce la foto incensurata. Quel che rimane è una pratica, quella del gossip a cavallo dell’outing, qui riproposto in versione ‘mascherata’, che nelle ultime settimane si è sempre fatta più fastidiosamente battente.

Grazie al Grande Fratello Vip, e a tutti i programmi Mediaset di contorno che si alimentano dei pruriginosi chiacchiericci in arrivo dalla casa di Cinecittà, sono settimane che in tv si parla dell’ipotetica omosessualità di Massimiliano Morra, se non fosse che l’attore sia ufficialmente fidanzato con una ragazza e abbia più volte smentito simili rumor. Eppure Canale 5 non molla l’osso, con processi pomeridiani e in prime time sull’argomento, a due settimane dal coming out di Gabriel Garko preceduto dall’outing di Tommaso Zorzi nei suoi confronti. Lo stesso Garko, tra le altre cose, che ha fatto outing nei confronti di Gabriele Rossi, nel corso di un’intervista a Verissimo. Poi intendiamoci, chi è famoso è consapevole che qualsiasi cosa farà alla luce del sole, in strada, potrà essere carpita dai paparazzi, con tutte le scontate conseguenze del caso. Che sia Belen mano nella mano con lo spasimante di turno o un cantante mai dichiaratosi in intima compagnia. Ma Dagospia è andato oltre, pubblicando volutamente un’immagine pixellata, in modo da non esporsi direttamente e dar vita ad un fiume di commenti.

Domenica 11 ottobre si celebrerà in tutto il mondo il Coming out Day, giornata internazionale che rimarca l’importanza, la bellezza e la necessità di un’accettazione completa, totale, legata al proprio orientamento sessuale e alla propria identità di genere. La comunità LGBT riuscirà ad abbattere quel ‘Sistema’ (Garko docet) che ancora oggi la vuole discriminata unicamente grazie alla propria visibilità, da abbracciare però attraverso un accoglimento spontaneo che non può passare attraverso la strada dell’outing (mascherato o meno), perché a chiunque, nip o vip che sia, devono essere dati tempi e modi per dichiararsi.

Il dito puntato, la ricerca dello smascheramento, l’allusione continua e la caccia al gay famoso non saranno mai d’aiuto alla causa LGBT, che deve unicamente guardare ad una rappresentatività che trasudi orgoglio, senza pixel di ordinanza ma alla luce del sole.