“Gay Berlin” di Robert Beachy: l’omosessualità come storia tedesca

Un altro nome da aggiungere alla galleria di personaggi di Gay Berlin è il protagonista assoluto delle prime pagine. È il nome di un uomo che ad alcuni può non dire molto, ma che non sfuggirà a chi conosce la storia delle rivendicazioni per i diritti civili: Karl H. Ulrichs. Di professione avvocato, fu lui il primo attivista, teorico e divulgatore dei diritti e dell’identità omosessuale. Una figura particolare, di sicuro eccentrica, ma anche in possesso di grandi capacità. Dichiarando il proprio orientamento sessuale in un periodo storico impreparato e ostile come la Germania guglielmina di fine Ottocento, il suo esempio rimane ancora oggi di grande ispirazione.

Lo stesso Beachy dedica a Ulrichs e ai suoi scritti molte pagine. Da bravo storico, sa che le risposte alle domande che ci si è posti si trovano a monte e che difficilmente si rimane delusi. Il risultato che ha ottenuto è così una ricostruzione verosimilmente completa. Un racconto che, oltre a riunire quasi mezzo secolo di storia tedesca ed europea, fornisce pure la ragione del sottotitolo dell’edizione italiana di Gay Berlin.

L’invenzione tedesca dell’omosessualità (un gioco di parole forse azzardato, e comunque abbastanza diverso dall’originario Birthplace of a Modern Identity) non deve infatti essere letto in chiave interpretativa. La sua presenza è forse discutibile ma di sicuro motivata. Vuole soltanto sottolineare il ruolo preminente che la Germania e i tedeschi hanno avuto nella costruzione dell’identità omosessuale e nella definizione del genere gay. L’unica invenzione cui fa riferimento è pertanto quella dell’omosessualità come categoria culturale.