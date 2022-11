Owain Wyn Evans, il meteorologo gay della BBC vittima di insulti omofobi. La sua reazione è favolosa

2 min. di lettura

38 anni, Owain Wyn Evans è il meteorologo di BBC Breakfast. Volto celebre nel Regno Unito, felicemente sposato dal 2017 con Arran Rees, Evans è stato recentemente vittima di omofobia. Owain ha pubblicato sui social una lettera scritta a mano, un fogliettino stracolmo di insulti ricevuto per posta.

“Tu delirante tr*ia sanguinante, sei così camp in TV da farmi passare l’appetito! Resta nel maledetto Galles a cui appartieni”.

Sui social Owain ha sottolineato come “la stragrande maggioranza” della posta che riceve è “così, così adorabile“, tanto da trovare “bizzarro che qualcuno” si prenda del tempo per “scarabocchiare cose come questa su un foglietto e inviarmele“. La reazione a quella lettera è presto diventata virale, perché Owain ha pubblicato una foto di sè con una gamba sollevata, davanti ad una batteria, con scritto “Spero che questa foto così camp non scoraggi i vostri pasti oggi, dahlings!”.

Evans è stato ovviamente travolto dai messaggi di sostegno. La presentatrice Carol Vorderman ha commentato la foto due volte, scrivendo: “Che ortografia terribile” e “Mi chiedo se lui/lei sappia scrivere CYNTAF? o anche lululululululu?”

Anche l’attrice Tamzin Outhwaite ha esplicitato il proprio sostegno, scrivendo: “Non cambiare mai/abbassare i toni. Sei bello, talentuoso e una boccata d’aria fresca, di questi tempi. Sei la mia sfogliatina di formaggio preferita”.

Oltre a presentare il meteo, Owain è un attivista LGBTQI+, patron di LGBT Foundation. Il suo esordio in tv come presentatore in un programma per bambini, ad appena 18 anni. Dal 2021 presenta il meteo su BBC Breakfast.

