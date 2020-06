Padova, strade dipinte d’arcobaleno per celebrare il Pride

Una città dipinta di rainbow. Almeno nelle sue strade. Padova ha così voluto celebrare il Pride, quest’anno reinventato causa Covid-19 e costretto al web.

“E’ un gesto importante per la comunità LGBTI e per tutta Padova che il mese del Pride venga commemorato dall’amministrazione. A Padova, le differenze per genere, orientamento sessuale e identità di genere non solo sono accolte, ma sono un valore riconosciuto”, hanno con orgoglio rivendicato gli organizzatori, pubblicando una bellissima immagina di una Padova al tramonto, segnata dal rainbow. A fine post anche un’altra foto, condivisa sui social da Alessandro Zan, che ha così commentato il tutto: “Grazie all’amministrazione comunale per celebrare i valori di inclusività, libertà e democrazia con questa bellissima passeggiata di Corso del Popolo. In particolare in questo momento, in cui tutte e tutti ci stiamo battendo per far approvare la legge contro l’omotransfobia. Dalle nostre strade fino al Parlamento. Orgoglioso più che mai di essere Padovano!“.

Tutto questo con la bandiera arcobaleno pochi giorni fa rubata, finalmente restituita “dagli stessi ignoti autori del furto”. L’amministrazione ha subito appeso la bandiera sulla facciata posteriore di Palazzo Moroni, così da darle maggiore visibilità.