Padova, una svastica sul marciapiede rainbow: da simbolo d’odio a messaggio d’amore

E’ diventata famosa in tutta Italia l’iniziativa del Comune di Padova, ovvero il marciapiede rainbow di Corso del Popolo, una delle strade più trafficate e importanti della città patavina, davanti alla sede del circolo Arcigay Tralaltro. Nella notte di ieri, però, qualche vandalo ha pensato bene di disegnare una svastica.

La notizia è arrivata subito ai volontari del Padova Pride 2020, che aveva in mente di contattare il Comune per rimuoverla immediatamente. Ma solo dopo qualche ora, qualcuno aveva già avuto un’idea, e l’ha messa in pratica.

La svastica, simbolo di odio, è diventata un quadrato, e in modo amatoriale nei 4 quadratini è stata inserita la parola LOVE, amore.

La risposta del Padova Pride 2020

A segnalarlo, la pagina Facebook del Padova Pride 2020:

Giusto ieri ci veniva segnalata una svastica sull’arcobaleno disegnato sul marciapiede del ponte di Corso del Popolo. Dispiaciuti per il gesto, incivile e privo di fantasia, eravamo rassegnati a segnalare il fatto al Comune di Padova per farlo sistemare. Ecco però che in poche ore la migliore risposta possibile é apparsa quasi per caso.

Così, il marciapiede rainbow di Padova diventa ancora più originale, lanciando un segnale a tutti coloro che per divertimento o per odio nei confronti della comunità LGBT, pensa di intimidirci rubando bandiere o disegnando svastiche in giro.