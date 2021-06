Pasticceria sforna cuori arcobaleno: dopo gli insulti omofobi arriva un’ondata di clienti

2 minuti di lettura

Una piccola pasticceria di Lufkin, in Texas, ha voluto celebrare il Pride Month con dei biscotti rainbow a forma di cuore, pubblicando su Facebook un semplice messaggio: “Più amore, meno odio“.

Apriti cielo. Le sorelle Dawn e Miranda, con l’aiuto della panettiera Felicia, sono state travolto dall’odio social. La pagina Facebook di Confections è stata infatti inondata di messaggi ostili. “Oggi è stata dura. Davvero difficile“, ha commentato Dawn poche ore dopo. “Abbiamo perso una quantità significativa di follower a causa di un biscotto a forma di cuore arcobaleno che abbiamo pubblicato. Abbiamo ricevuto un messaggio molto odioso sulla nostra pagina aziendale che annullava un grosso ordine (cinque dozzine) di biscotti a tema estivo per domani mattina (che abbiamo appena finito di decorare). Tutto questo a causa di un biscotto a forma di cuore dal colore arcobaleno“.

Questo post è subito dopo diventato virale, con oltre 2000 condivisioni e migliaia di commenti pieni di amore e sostegno per la piccola pasticceria Confections, il giorno dopo letteralmente presa d’assalto. La mattina successiva, infatti, la coda di clienti ha invaso la strada, obbligando le sorelle a chiudere dopo appena un’ora, perché tutto era stato comprato. Ma proprio tutto, con gli scaffali completamente vuoti.

In tanti hanno chiesto alle proprietarie della piccola pasticceria se potessero donare dei soldi, ma le due sorelle si sono gentilmente opposte: “Non possiamo prendere i vostri soldi in questo modo, ma se voleste donare del denaro a uno dei nostri rifugi locali per animali, sarebbe fantastico!”. Le sorelle hanno poi promesso che torneranno presto a riempire la pasticceria, partendo da quei cuori rainbow che hanno dato il via al tutto.