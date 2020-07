Pescara, denunciato un 21enne per l’aggressione omofoba ai danni di una coppia gay

A 10 giorni dall’aggressione ai danni di una coppia gay da parte di un branco di 7 persone, con tanto di pugni e mascella fratturata, è stato denunciato in stato di libertà il presunto colpevole che la notte del 25 giugno, sul lungomare Matteotti di Pescara, ha assalito un coetaneo solo e soltanto perché teneva per la mano il fidanzato.

Secondo quanto riportato da LaRepubblica, grazie alle immagini delle telecamere presenti in zona i carabinieri sono risaliti ad un 21enne pescarese, ‘atletico e prestante’. Fondamentale anche la descrizione dell’assalitore fornita dalla vittima e dal ragazzo. Il 21enne era in compagnia di amici ed è stato ora denunciato con l’accusa di lesioni personali con l’aggravante comune dell’aver agito per motivi abbietti o futili. I carabinieri sono alla ricerca degli altri ragazzi presenti. Erano in 7, compresa una donna.

Tutto questo con il comune di Pescara a trazione centrodestra che ha incredibilmente bocciato un ordine del giorno contro l’omofobia, mentre l’11 luglio prossimo, incredibile ma vero, nella principale piazza della città si riunirà il popolo del Family Day per dire no alla legge contro l’omotransfobia. Carlo Masci, sindaco forzista di Pescara, ha così affrontato l’argomento dalle pagine de LaRepubblica: “Ho appreso dell’iniziativa e mi sono informato negli uffici: nessuna richiesta è pervenuta al Comune, e non è detto che arrivi trattandosi di flash mob. Il Comune non censura e non ha mai censurato nessuna manifestazione di pensiero perché Pescara è una città aperta, tollerante e pluralista, e rispetta ogni opinione. Siamo convintamente in democrazia, per fortuna, e tutti i cittadini sono uguali comunque la pensino: non siamo nella “Fattoria degli animali” di Orwell dove qualcuno pretende di essere più uguale degli altri. E non siamo neppure nella “Capitale dell’odio”, come il Pd sta strombazzando ai quattro venti con tanto di compiacenti casse di risonanza, con l’ennesima falsità. Stavolta mi vergogno io per loro“.