Pillon si vanta dei propri ridicoli emendamenti al DDL Zan per tutelare chi è affetto da calvizie: “Ne ho preparati 232”

Simone Pillon, senatore della Lega, non conosce davvero il senso del ridicolo. Dopo aver pesantemente contribuito alla realizzazione dei quasi 500 emendamenti leghisti al DDL Zan (su un totale che sfonda quota 1000), Pillon si è vantato con orgoglio del loro contenuto, unicamente pensato per fare ostruzionismo.

L’Espresso ne ha pubblicati alcuni, rimarcando la loro demenziale stesura. Diversi emendamenti della Lega chiedono infatti che la Legge Mancino, che il DDL Zan andrebbe ad estendere aggiungendo l’orientamento sessuale e l’identità di genere ai motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali da proteggere da ogni forma di violenza e discriminazione, consideri anche chi ha “tratti fisici caratterizzanti, quali calvizie e canizie”. Una boutade di pessimo gusto, se non ci trovassimo al cospetto di deputati e senatori della Repubblica. Ma Pillon, come detto, è fiero del proprio lavoro ostruzionistico, rilanciando su Facebook.

Ne ho preparati 232, girandoli ai colleghi della Camera. I sinistri si sono offesi? Non hanno letto questo, relativo alla giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, che credo sia fortemente discriminatoria verso gli altri orientamenti sessuali. Io l’ho presentato così, mi pare più equo:

“5.8 Al comma 1 e al comma 3 dell’articolo 5 le parole “l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia” sono sostituite dalle parole “Omofobia, Lesbofobia, Bifobia, Agenderfobiafobia, Androgynefobia, Androgynousfobia, Bigenderfobia, Cisfobia, Cisgenderfobia, Cis Femalefobia, Cis Malefobia, Cis Manfobia, Cis Womanfobia, Cisgender Femalefobia, Cisgender Malefobia, Cisgender Manfobia, Cisgender Womanfobia, Female to Malefobia, FTMfobia, Gender Fluidfobia, Gender Nonconformingfobia, Gender Questioningfobia, Gender Variantfobia, Genderqueerfobia, Intersexfobia, Male to Femalefobia, MTFfobia, Neitherfobia, Neutroisfobia, Non-binaryfobia, Otherfobia, Pangenderfobia, Transfobia, Trans*fobia, Trans Femalefobia, Trans* Femalefobia, Trans Malefobia, Trans* Malefobia, Trans Manfobia, Trans* Manfobia, Trans Personfobia, Trans* Personfobia, Trans Womanfobia, Trans* Womanfobia, Transfemininefobia, Transgenderfobia, Transgender Femalefobia, Transgender Malefobia, Transgender Manfobia, Transgender Personfobia, Transgender Womanfobia,, Transmasculinefobia, Transsexualfobia, Transsexual Femalefobia, Transsexual Malefobia, Transsexual Manfobia, Transsexual Personfobia, Transsexual Womanfobia, Two-Spiritfobia, Femminiellofobia, Eterofobia”.

Che ne dite? Ho escluso qualcuno?

La cosa davvero incredibile, per non dire surreale, è la gioia con cui Pillon rivendica simili azioni, infantili e offensive, che ovviamente nulla portano al dibattito sul DDL, chiaramente evitato dalla stessa Lega. D’altronde da mesi ripetono come un mantra menzogne abbondantemente smentite dal testo base, vedi la fesseria della ‘deriva liberticida’, per poi lamentarsi pubblicamente di un parlamento in ‘ostaggio’ della lobby gay. Peccato siano proprio loro ad allungare i tempi della politica nazionale con queste vere e proprie pagliacciate, pensate solo e soltanto per buttare fumo negli occhi dei cittadini e continuare a diffondere fake news.