Pillon, interrogazione parlamentare in difesa dell’avvocatessa che aveva detto “i gay sono malati”

Tutto finito? Affatto. Il senatore leghista Simone Pillon è infatti ora sceso in campo per difendere codesta signora, dimenticandosi una parte fondamentale nella sua tendenziosa ricostruzione dell’intera vicenda. Le parole scritte da questa avvocatessa, che vanno ben al di là delle semplici ‘opinioni’.

“Le neofemministe non sono scese in piazza per difenderla, e i giornaloni non hanno speso una sola parola per lei, intenti come sono a inventare casi di omofobia, ma la storia di questa madre e avvocato con la vita distrutta va raccontata“, scrive Pillon sui social. “La sua colpa? Essere contro il pdl Zan. La punizione? Bullizzata sul web e in piazza dagli attivisti LGBT e, come se non bastasse, messa alla gogna dalla presidenta del COA di Mantova che, rispondendo all’avvocato di Cesare Battisti, l’ha gratuitamente definita “omofoba” e “incapace”. Roba da Beria“.

Ebbene Pillon, che si lamenta con la lobby LGBT perché starebbe imponendo al Paese in crisi da Coronavirus la propria agenda politica, ha deciso di prendere quel preziosissimo tempo per “presentare una interrogazione parlamentare chiedendo al ministro se sia legittimo che un presidente di un ordine professionale si esprima sulla stampa e pubblicamente contro una collega, oltretutto a nome di tutti gli iscritti, non preventivamente interpellati, tentando così di arrogarsi il diritto di uniformare al pensiero di pochi l’intera categoria forense e senza che siano state accertate responsabilità disciplinari“.