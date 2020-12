Pilota d’aereo costretto all’atterraggio d’emergenza dopo insulti omofobi di una passeggera ubriaca

Una donna britannica è stata multata con 1.500 euro (1.850 dollari) dopo aver aggredito verbalmente, con insulti omofobi, membri dell’equipaggio dell’aereo. La 33enne Gemma Campbell stava volando da Fuertaventura a Manchester, domenica scorsa, a bordo di un aereo Jet2.

Secondo quanto riportato dall’Irish Mirror, nel corso del volo il suo comportamento sarebbe diventato violento. La donna ha ripetutamente chiamato “froc*o” un membro dell’equipaggio di cabina. Spostata in un’altra zona dell’aereo, ha continuato a vomitare insulti. Un comportamento talmente violento dall’aver costretto il pilota ad atterrare a Cork, in Irlanda, poiché temeva che la donna potesse diventare un pericolo per l’intero volo.

Una volta atterrata, Gemma Campbell è stata arrestata dalla polizia e successivamente accusata di essersi ubriacata a tal punto da far sorgere il timore che potesse mettere in pericolo sè stessa o altre persone, e di aver avuto comportamenti minacciosi, abusivi e/o offensivi. Lunedì si è presentata in tribunale e si è dichiarata colpevole di entrambe le accuse. Il suo avvocato, Emmet Boyle, ha riferito che la sua assistita voleva lasciarsi alle spalle quanto accaduto, dopo essersi detta profondamente pentita e imbarazzata per il suo comportamento.

L’equipaggio di cabina ha trovato addirittura una bottiglia di vodka vuota sotto il suo sedile. Il giudice Colm Roberts ha deciso di multarla di 500 euro per il primo reato e di 1.000 euro per il secondo.