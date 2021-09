Pose: “Trans è bello”, il creatore condivide l’emozionante discorso mai pronunciato agli Emmy 2021

2 minuti di lettura

Pose è tornato a casa con ‘solo’ tre Emmy tecnici, dalla notte degli Oscar della tv. Quelli più pesanti, ovvero miglior attore, attrice, sceneggiatura, regia e drama, non hanno fruttato premi. Steven Canals, co-creatore della serie FX, correva per ben 3 di queste candidature e proprio per questo motivo si era preparato un discorso da leggere sul palco, nel caso in cui avesse vinto l’ambito riconoscimento. Ma così non è stato. Canals, che ha ribadito tutto il proprio orgoglio per la sua creatura e la 3a nonché conclusiva stagione di Pose, ha voluto condividere quel messaggio sul proprio profilo Instagram.

“Il motivo per cui sono qui come persona afro-latina apertamente queer è a causa dei miei antenati”, avrebbe detto Canals se solo avesse vinto almeno un Emmy. “Nel 1969 la lotta per la liberazione di trans e queer raggiunse il culmine, costruita sulle spalle di quelle donne che per caso erano trans e lesbiche. Che per caso erano nere e latine. E quindi voglio onorare Marsha P Johnson, Sylvia Rivera, Miss Major e Stormé DeLarverie. E quel lavoro continua oggi con Mj Rodgriguez, Dominique Jackson, Indya Moore, Hailie Sahar, Angelica Ross, Our Lady J e Janet Mock. Trans è bello. Il non binario è stupefacente. Ed essere queer è un dono. Noi persone LGBTQ+ siamo leader culturali, siamo creatori di cultura, SIAMO INEGUAGLIABILI!! Non permettete a nessuno di dirvi altro”.

Discorso che avrebbe sicuramente fatto la storia degli Emmy. Pose ha aperto nuovi orizzonti fino a pochi anni fa inimmaginabili per la rappresentazione LGBT+ sul piccolo schermo. Mai nella storia della serialità televisiva si erano visti tanti attori e attrici transgender su un set. Mj Rodriguez ha fatto la storia come prima donna transgender ad essere nominata agli Emmy come miglior attrice. Ma a vincere il premio è stata l’immensa Olivia Colman, Regina Elisabetta II per The Crown 4.

Nelle ore successive alla cerimonia di premiazione, l’hashtag #EmmysSoWhite ha iniziato a scalare posizioni su Twitter, perché tutti gli Emmy ‘recitativi’ sono finiti ad attori bianchi, ma mai si erano viste tante nomination per attori/attrici afroamericani. Ben 38. La terza e ultima stagione di Pose sarà su Netflix a partire dal prossimo 23 settembre.