Pose 3, l’ultima stagione dal 23 settembre su Netflix

< 1 minuto di lettura

Finalmente una data di messa in onda per il mercato italiano. La terza e ultima stagione di Pose arriverà su Netflix il prossimo 23 settembre. Candidata a ben 8 Emmy Awards, compresi quelli per il miglior attore drama (Billy Porter) e la storica nomination di MJ Rodriguez come miglior attrice, la terza stagione della serie ideata da Ryan Murphy, Brad Falchuk e Steven Canals è composta da soli 7 episodi, l’ultimo dei quali diviso in due parti e andato in onda negli Usa lo scorso 6 giugno.

La stagione 3 è ambientata nel 1994. Qui troveremo Angel e Lil Papi, interpretati da Indya Moore e Angel B. Curiel, ancora insieme. Troveremo anche Blanca, interpretata da Mj Rodriguez, che ora lavora come infermiera. Pray Tell, interpretato dal premio Emmy Billy Porter, continuerà a lottare contro l’HIV. Sul set anche Ricky Wintour, interpretato da Dyllon Burnside, Jeremy Pope.

Ryan Murphy, negli ultimi 10 anni diventato il produttore più potente e influente di Hollywood, si è detto fiero di Pose: “questo spettacolo è una delle cose della mia vita di cui sono più orgoglioso. Steven Canals, Brad Falchuk e io abbiamo creato lo show e poi abbiamo trascorso sei mesi con la direttrice del casting Alexa Fogel, cercando letteralmente il mondo per il nostro fantastico cast“. Una storia, ha precisato Murphy, che quattro anni or sono “sembrava così fresca, così necessaria, ed eravamo tutti così eccitati e pregavamo che andasse in onda. Quanto siamo fortunati che il sogno sia diventato realtà“.

Un sogno che presto sarà visibile anche per i fan italiani della serie. The Category is… finalmente.