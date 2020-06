“Il Pride è famiglia. Il Pride resiste”, il bellissimo video del Milano Pride 2020

Costretto a reinventarsi sul web causa Coronavirus, il Milano Pride ha lanciato sui social il video “Sempre Vostra, Milano”, in cui la città – orfana della tradizionale parata del 27 giugno – saluta il popolo del Pride con un augurio post covid-19: “Non vedo l’ora di riaccogliervi tra le mie strade”.

“Vi aspettavo anche quest’anno, mi ero abituata alle vostre bandiere, alla vostra musica e alle vostre voci“, commenta la voce off mentre scorrono immagini aeree filmate dai droni nel corso delle scorse edizioni, alternate ad abbracci, ritratti e momenti di gioia e condivisione del Milano Pride 2019.

Avete solo dimostrato che non sono una città grigia fatta solo di palazzi e affari. Ma una città con mille sfumature di colori diversi, di spazi aperti per chiunque. Vi hanno detto di restare a casa, ma io so, perché ho imparato a conoscervi, che non siete invisibili, che nulla vi schiaccerà e che torneterete a marciare con più orgoglio di prima. Sono convinta che siate il cambiamento. Avete scelto la vostra strada, chi amare, il vostro nome, il vostro stile, la vostra vita. Non vedo l’ora di riaccogliervi tra le mie strade. Mentre reclamate che il nostro paese vi tuteli dall’odio, rispetti le vostre famiglie, i vostri corpi. Le vostre esistenze e resistenze. A testa alta, a gran voce e a passo di musica. Sempre vostra, Milano.

Per motivi di sicurezza, quest’anno, non ci sarà la grande parata che da anni porta in strada centinaia di migliaia di persone contro ogni violenza e discriminazione. Ma sabato 27 giugno l’appuntamento è online sul canale Youtube di Milano Pride per continuare a supportare valori e diritti con una diretta ricca di ospiti, performance e spettacolo a partire dalle 18.00.