Gaia Gozzi contro l’omotransfobia: “È un problema mondiale che va eliminato, tutti noi dobbiamo attivarci”

Neonata ‘popstar’, Chiara non crede che le attuali etichette discografiche stiano ‘limitando’ determinati artisti nel fare eventualmente coming out, se non addirittura obbligarli a farlo per battere cassa in ambito promozionale: “Credo che sia un problema della società in generale, quello di creare una situazione di tranquillità dinanzi ad un coming out. Un problema italiano, mondiale. Il mondo della musica, soprattutto ultimamente, spinge verso la sincerità. Non noto attualmente situazioni create solo per monitizzare attraverso l’orientamento sessuale di un artista. Spero che sia così, se non fosse così mi dispiacerebbe molto. Anche la coscienza dell’artista deve essere pulita, lui o lei in primis dovrebbero tenere le redini della comunicazione che vogliono dare nei confronti del loro personaggio. La sincerità vince sempre, che vuol dire fare semplicemente quel che si vuole fare. Credo che non sia tanto una questione di ‘lo faccio per spingere un disco’, ma per una libertà di espressione creativa, di personalità, di quello che si è“.

Gaia ha poi confessato di non aver mai vissuto direttamente l’esperienza di un coming out in prima persona, con amici o familiari: “Ho avuto la fortuna di essere cresciuta in una famiglia, in un contesto di amici in cui c’era piena libertà di esprimere la propria omosessualità. Ho un padrino gay, amici gay, zii omosessuali. L’amore è libero, non ho mai avuto esperienze in cui qualcuno ha fatto coming out con me, perché la loro sessualità è sempre stata condivisa, espressa. Purtroppo mi rendo conto anche grazie a persone che incontro, che conosco, che si stanno ancora scoprendo. Ed è bello vedere il processo di accettazione, di scoperta di loro stessi. Nessuno ha mai fatto coming out con me in modo diretto, ma mi fa piacere far sentire a loro agio persone che incontro e che lo stanno ancora capendo”.