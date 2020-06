Pride Stars 2020, il Roma Pride patrocina l’evento mondiale on line

Arriva in Italia Pride Stars, iniziativa artistica internazionale che unisce più di 30 Pride nel mondo in un solo grande evento, un contest che data l’impossibilità dei Pride di verificarsi fisicamente darà una piattaforma digitale a chiunque voglia mettersi in gioco con il proprio talento. Per l’Italia il Roma Pride ha patrocinato l’evento.

Pride Stars Home Edition cerca fino al 30 giugno cantanti, ballerini, acrobati, drag queen e ogni tipo di performer. Ogni Paese avrà la sua semifinale nazionale trasmessa online in tutto il mondo, che per l’Italia sarà il 15 luglio. Gli spettatori potranno votare le loro esibizioni preferite sull’app gratuita di Pride Stars. Chiunque può candidarsi registrando un home video, cioè un video registrato con i propri mezzi senza necessità di alcuna produzione, caricarlo su YouTube, Facebook o qualsiasi altro canale social e inviare il link sul sito di Pride Stars. La partecipazione è del tutto gratuita.

Il vincitore di ogni semifinale nazionale Pride Stars entrerà nel World Grand Finale, in programma per il 31 ottobre, con la partecipazione di giudici e testimonial del panorama artistico mondiale. Il vincitore assoluto riceverà un premio in denaro e l’opportunità di esibirsi al Winter Pride di Maspalomas a novembre, se dovesse essere confermato l’evento.