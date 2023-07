Prime Video, tutte le novità 2023/2024. Dal karaoke con Tommaso Zorzi a Mengoni, Ambra e Commare

0:00 Ascolta l'articolo

Prime Video ha oggi annunciato tutte le nuove serie, show, film e rinnovi di stagione in arrivo nel corso della prossima stagione. Non solo l’attesissima Prisma 2 ma anche tante altre nuove produzioni, coproduzioni e acquisizioni italiane, come le serie Gigolò per caso, Antonia, No Activity – Niente da segnalare, Sul più bello – La serie, gli show Karaoke Night – Talenti Senza Vergogna e AMAZING – FABIO DE LUIGI, i film Elf Me, Il migliore dei mondi, Pensati Sexy, e anche Addio al nubilato 2, Gli Addestratori e Falla girare 2 – Offline.

Ma andiamo a vedere nel dettaglio gli annunci del Prime Video Presents Italia 2023.

Tra le novità più curiose Karaoke Night – Talenti Senza Vergogna, dove un gruppo di sei concorrenti con una segreta e irrefrenabile passione per il karaoke avranno una una notte intera per sfidarsi cantando hit e vecchi classici italiani e internazionali. I partecipanti, nessuno un cantante professionista, si alterneranno sul palco per una serie di round alla fine dei quali dovranno votare la migliore e la peggiore performance degli altri colleghi. Vincerà chi si sarà divertito di più e si sarà messo più in gioco dimostrando di essere un vero talento senza vergogna. Tra scorrettezze di ogni genere, parrucche, travestimenti, balletti improvvisati e irresistibili stonature, ogni arma sarà lecita per rendere indimenticabile la propria performance. Lo show, in 4 episodi, sarà condotto da Dargen D’Amico; con Claudia Gerini, Alessia Lanza, Francesca Manzini, Pierpaolo Spollon, Nicola Ventola e Lele Adani e Tommaso Zorzi, che non ritroveremo in Drag Race Italia 3. Basato sulla serie Celebrity Karaoke Club di Monkey Kingdom, prodotto in associazione con Universal International Studios e concesso in licenza da NBCUniversal Formats. Diretto da Francesco Imperato, Karaoke Night è prodotto da Stand by me in collaborazione con Prime Video e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in Italia nell’autunno 2023.

Tra le serie Gigolò per caso si presenta come una serie comedy in sei episodi con uno cast corale capitanato da Pietro Sermonti e Christian De Sica. Accanto a loro anche Ambra Angiolini, Frank Matano, Asia Argento, Claudio Gregori (Greg), Antonio Bannò, Francesco Bruni, Giorgia Arena, Marco Messeri, Sandra Milo, Stefania Sandrelli, e le special guest star Isabella Ferrari, Gloria Guida e Virginia Raffaele. A seguito della malattia del padre (De Sica), con cui ha sempre avuto un rapporto conflittuale, Alfonso (Sermonti) scopre che il genitore gli ha sempre tenuto nascosto il suo vero mestiere, quello di gigolò. In crisi con la moglie (Angiolini) e in difficoltà economiche, Alfonso decide di rivoluzionare la sua esistenza e seguire le orme paterne, scoprendo una versione di sé del tutto inaspettata. Coprodotta da Amazon Studios con Mattia Guerra, Stefano Massenzi, Andrea Occhipinti per Lucky Red, Gigolò per caso è diretta da Eros Puglielli, mentre Daniela Delle Foglie e Tommaso Renzoni firmano soggetto e sceneggiatura.

Antonia è un’ironica serie dramedy in sei episodi che ruota intorno a una giovane donna in fuga dal dolore e da se stessa. Antonia ha trovato una sorta di equilibrio nella giungla urbana di Roma, ma al suo 33esimo compleanno, ogni cosa va a rotoli e lei finisce in ospedale, dove scopre di avere l’endometriosi. Attraverso uno strano percorso di psicoterapia, la scoperta della malattia diventerà un’occasione per conoscersi e smettere di scappare. La serie, ideata da Chiara Martegiani, diretta da Chiara Malta e scritta da Elisa Casseri, Carlotta Corradi e Chiara Martegiani con la supervisione creativa di Valerio Mastandrea, ha per protagonisti Chiara Martegiani e Valerio Mastandrea. Nel cast anche Barbara Chichiarelli, Emanuele Linfatti, Leonardo Lidi e Anna Chiara Caselli. Prodotta da Groenlandia (una società del Gruppo Banijay) con Fidelio in collaborazione con Prime Video, Antonia sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in Italia nel 2024.

No Activity – Niente da segnalare ruota attorno a due criminali (Rocco Papaleo, Fabio Balsamo) in attesa di un carico importante, a due poliziotti (Luca Zingaretti, Alessandro Tiberi) in appostamento pronti a far scattare il blitz, e due operatrici della centrale (Carla Signoris, Emanuela Fanelli) pronte a inviare i rinforzi. Ma il carico non arriva e tutti sono costretti ad un’attesa estenuante e a trovare un modo per ammazzare il tempo. Nel cast anche Maccio Capatonda, Tommaso Ragno, Davide Calgaro, Edoardo Ferrario, Sara Lazzaro, Marcella Bella, Lorella Cuccarini, con Francesco Pannofino e con Diego Abatantuono. Diretta da Valerio Vestoso, scritta da Laura Grimaldi, Paolo Piccirillo, Stefano Di Santi e Pietro Seghetti, la serie in sei episodi è un adattamento del format australiano No Activity creato da Jungle Entertainment ed è prodotta da Amazon Studios e Groenlandia (una società del Gruppo Banijay). No Activity – Niente da segnalare sarà disponibile in esclusiva su Prime Video nel 2024.

Sul più bello – La serie è l’adattamento seriale della trilogia cinematografica, distribuita da Eagle negli anni passati. Proseguono quindi in tv le avventure di Marta e dei suoi amici. Salvatasi dal rigetto dell’operazione ai polmoni, Marta decide che vuole prendere in mano la propria vita. Accanto a lei però non c’è più Gabriele, che non l’ha mai lasciata nei momenti più difficili della malattia ma che alla fine si è rivelato essere solo un buon amico e non l’uomo della sua vita. Anche per Jacopo e Federica è ora di crescere e prendersi delle responsabilità. Dopo la delusione con Dario, il dottore che aveva in cura Marta, Jacopo deciderà di aprirgli di nuovo il suo cuore, mentre Federica, che sente maturare dentro di sé il desiderio di fare la differenza per qualcuno, trova il grande amore e comincia a fare progetti per il futuro, ma il destino non sempre è concorde con i nostri piani. Diretto da Francesca Marino con la sceneggiatura di Roberto Proia e Francesca Marino, la serie ha per protagonisti Ludovica Francesconi, Jozef Gjura, Gaja Masciale, Giancarlo Commare e Diego Giangrasso. Sul più bello – La serie è prodotto da Eagle Pictures in collaborazione con Prime Video e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in Italia nel 2024.

Seconde stagioni in arrivo per Sono Lillo, Me contro Te: La famiglia reale e Monterossi. Tra gli show d’intrattenimento Amazing – Fabio De Luigi, con la partecipazione, tra gli altri, di Virginia Raffaele, Elio, Diego Abatantuono e Marco Mengoni. Tra i film Lillo Petrolo sarà Trip un elfo costruttore anticonvenzionale al servizio di Babbo Natale in Elf Me, al fianco di Federico Ielapi, Anna Foglietta, Claudio Santamaria, Giorgio Pasotti e Caterina Guzzanti. Gabriele Mainetti, Giovanni Gualdoni, Leonardo Ortolani, Marcello Cavalli firmano soggetto e sceneggiatura, a cui ha collaborato anche Tommaso Renzoni.

Diana Del Bufalo è invece la protagonista di Pensati Sexy, nuova commedia diretta da Michela Andreozzi con la sceneggiatura di Daniela Delle Foglie, con co-protagonisti Raoul Bova, Alessandro Tiberi, Angela Finocchiaro, Jenny De Nucci, Fabrizio Colica e Valentina Nappi. Maddalena ha 30 anni e zero autostima. È la pecora nera della sua famiglia molto cattolica e gli uomini con cui esce sembrano essere tutti fuori dalla sua portata. La sua esistenza è precaria come il suo contratto di lavoro fino a quando, a seguito di un appuntamento andato male, Maddalena si convince di non essere abbastanza sexy e di dover fare di tutto per diventarlo! Da quel momento, un angelo custode molto particolare entra nella sua vita: la pornostar Valentina Nappi, che la porterà a fare un divertente e tragicomico viaggio dentro se stessa alla scoperta delle sue potenzialità come donna e come scrittrice.

Arriverà anche il nuovo film diretto e interpretato sa Maccio Capatonda, Il migliore dei mondi, il sequel di Addio al nubilato con Laura Chiatti, Antonia Liskova, Chiara Francini e Jun Ichikawa e Gli Addestratori con Lillo Petrolo e Geppi Cucciari.

La 2a stagione di Prisma, le cui riprese sono da poco iniziate, uscirà nel 2024. Autore e regista Ludovico Bessegato, con una nuova stagione che riprenderà a raccontare le storie di un gruppo di ragazzi di Latina, da dove li avevamo lasciati alla fine della prima stagione, con il ritorno del cast corale composto da Mattia Carrano, Lorenzo Zurzolo, Caterina Forza, Chiara Bordi, LXX Blood, Matteo Scattaretico, Zakaria Hamza, Riccardo Afan de Rivera Costaguti, Flavia del Prete, Asia Patrignani, Elena Falvella Capodaglio, Andrea Giannini, e Nico Guerzoni.

© Riproduzione Riservata