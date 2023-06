Prisma trionfa ai Nastri d’Argento e Prime Video annuncia la seconda stagione

0:00 Ascolta l'articolo

Ci eravamo chiesti come sarebbe finita tra Andrea (Mattia Carrano) e Daniele (Lorenzo Zurzolo). Li avevamo lasciati su un pullman, con Daniele sull’orlo di un burrone, dal quale precipitare, o forse volare o forse semplicemente planare. Prisma: Daniele e le infinite sfumature di un coming out >

Quando la speranza sembrava ormai perduta, l’annuncio a sorpresa. Prime Video ha confermato oggi il rinnovo per una seconda stagione della serie Prisma, la cui produzione è attualmente in corso. Ludovico Bessegato torna alla regia di questo 2° capitolo del young adult drama a tinte queer dopo una prima stagione acclamata dalla critica. Non a caso i Giornalisti Cinematografici Italiani hanno eletto proprio Prisma miglior serie dramedy ai Nastri d’Argento Grandi Serie, votati da oltre cento giornalisti cinematografici.

Bessegato torna a firmare anche le sceneggiature della serie di formazione insieme a Francesca Scialanca. Questa nuova stagione riprenderà a raccontare le storie di un gruppo di ragazzi di Latina, da dove li avevamo lasciati alla fine della prima stagione, con il ritorno del cast corale composto da Mattia Carrano, Lorenzo Zurzolo, Caterina Forza, Chiara Bordi, LXX Blood, Matteo Scattaretico, Zakaria Hamza, Riccardo Afan de Rivera Costaguti, Flavia del Prete, Asia Patrignani, Elena Falvella Capodaglio, Andrea Giannini, e Nico Guerzoni.

La seconda stagione di Prisma è prodotta da Cross Productions di Rosario Rinaldo per Prime Video e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in Italia. Beta Film curerà le vendite internazionali per la distribuzione nel resto del mondo. Tutti gli 8 episodi della prima stagione di Prisma sono attualmente disponibili in esclusiva su Prime Video.

Tornando ai Nastri d’Argento Grandi Serie, Esterno notte di Marco Bellocchio (Rai Fiction) è stata eletta ‘Miglior Serie’ 2023, con i protagonisti Margherita Buy e Fabrizio Gifuni migliori attori protagonisti. Serie dell’anno, ovviamente, Mare Fuori. Per le altre categorie, Nastri d’Argento a La legge di Lidia Poët (Netflix) tra i titoli ‘Crime’, Call my agent – Italia (Sky) per la ‘Commedia’, Circeo (Paramount+ e Rai Fiction) tra le ‘Docuserie’ e Filumena Marturano (Rai Fiction) per i ‘Film tv’. Nastri per i non protagonisti a Valentina Bellè per The good mothers (Disney+) e Andrea Pennacchi per Tutto chiede salvezza (Netflix).

A seguire tutti i vincitori.

SERIE DELL’ANNO

MARE FUORI – stagione 3 (RAI FICTION)

MIGLIOR SERIE

ESTERNO NOTTE (RAI FICTION)

MIGLIOR SERIE ‘CRIME’

LA LEGGE DI LIDIA Poët (NETFLIX)

MIGLIOR SERIE ‘DRAMEDY’

PRISMA (PRIME VIDEO)

MIGLIOR SERIE COMMEDIA

CALL MY AGENT – ITALIA (SKY)

DOCUSERIE

CIRCEO (PARAMOUNT+ e RAI FICTION)

MIGLIOR FILM TV

FILUMENA MARTURANO (RAI FICTION)

ATTRICE PROTAGONISTA

Margherita BUY – Esterno notte (RAI FICTION)

ATTORE PROTAGONISTA

Fabrizio GIFUNI – Esterno notte (RAI FICTION)

ATTRICE NON PROTAGONISTA

Valentina BELLè – The good mothers (DISNEY+)

ATTORE NON PROTAGONISTA

Andrea PENNACCHI – Tutto chiede salvezza (NETFLIX)

PREMI SPECIALI

SOLO PER PASSIONE – LETIZIA BATTAGLIA FOTOGRAFA (RAI FICTION)

FRANCESCA COMENCINI

Per la direzione artistica di Django (SKY)

PAOLO SORRENTINO

Guest star in Call my agent – Italia (SKY)

NASTRO DELLA LEGALITà-SERIE

TUTTO PER MIO FIGLIO (RAI FICTION)

LUX VIDE

Per i primi 30 anni di successi

