Drag Race Italia 3, la giuria. Paola Iezzi e Paolo Camilli al posto di Tommaso Zorzi

Un mezzo terremoto ha travolto Drag Race Italia 3, presto in streaming su Paramount+ dopo le prime due stagioni viste su Discovery. A detta di DavideMaggio, Tommaso Zorzi ha perso la poltrona di giudice/co-conduttore del programma, lasciando Priscilla e Chiara Francini ai rispettivi posti. In sostituzione di Zorzi non uno bensì due nomi.

Paola Iezzi, per questa occasione separata dalla sorella Chiara, e Paolo Camilli, comico nonché attore fresco vincitore di SAG Award grazie al cast della 2a stagione di The White Lotus, che l’ha visto tra i protagonisti. Iezzi era già stata giudice ospite della 2a stagione, sempre senza Chiara, e ora tornerà in abiti ‘ufficiali’, da giudice co-conduttrice. Non è chiaro se Zorzi si sia tirato fuori dal programma o se sia stato volutamente sostituito, mentre per Camilli sarà di fatto la prima vera grande opportunità televisiva dopo gli sketch di Stati generali, su Rai3.

RuPaul’s Drag Race, il reality più famoso della storia con 27 Emmy® Awards, è prodotto da MTV Entertainment Studios e dalla media company World of Wonder, pluripremiata agli Emmy Awards. La nuova stagione della versione italiana sarà prodotta da Ballandi.

“Drag Race è diventato un fenomeno globale e siamo stati onorati di essere presenti fin dall’inizio con il team incredibilmente talentuoso di RuPaul e World of Wonder“, ha dichiarato Chris McCarthy, Presidente/CEO, SHOWTIME/MTV Entertainment Studios & Paramount Media Networks. “Nell’espandere l’impronta globale di Paramount+, era importante riconquistare Drag Race nei mercati internazionali chiave costruendo anche una serie di competizioni interconnesse. Global Drag Race All Stars è come un Super Bowl mondiale per le Drag!”.

“Con la terza stagione di Drag Race Italia siamo entusiasti di espandere la partnership con Paramount+ e Wow Presents Plus, e di continuare la nostra missione nel diffondere la gioia delle drag in tutto il mondo“, hanno dichiarato Fenton Bailey e Randy Barbato, CEO di World of Wonder.

In attesa di Drag Race Italia 3, dal 3 giugno su Paramount+ è disponibile Queen of the Universe, contest canoro per drag con Aura Eternal a rappresentare l’Italia.

