Marco Mengoni incanta Milano, San Siro in visibilio

Ci sono pochi artisti pop in Italia capaci di comunicare con il pubblico come riesce a fare Marco Mengoni. Per ottenere una popolarità di queste proporzioni, una voce potente e una presenza scenica impeccabile sicuramente aiutano, ma è la capacità di creare una vera e propria connessione con i fan che rendono concerti come quello dello scorso sabato 8 luglio a San Siro esperienze uniche e davvero complete.

Il tour Mengoni negli Stadi 2023 arriva alla sua penultima data sotto i migliori auspici: dopo un anno di vittorie e successi, l’autore di “Due Vite” sceglie comunque di non risparmiarsi, e dare tutto sé stesso in uno stadio gremito di persone di tutte le età. Invitando anche altri big come Elodie ed Ernia.

Marco Mengoni a San Siro: 12 anni di carriera raccontati in musica

Tenere il palco per due ore e trenta di concerto, senza mai prendere fiato e davanti a una platea adorante non è da tutti. Eppure, la forza e la capacità arrivano da quei 12 anni di carriera artistica, ripercorsi tutti in una sera.

Dagli esordi ad X-Factor fino al singolo che gli ha garantito la vittoria a Sanremo 2023 e il quarto posto all’Eurovision Song Contest, il concerto di San Siro è stato una vera e propria macchina del tempo.

Immancabile la commozione sulle note di “Cambia un Uomo”: Mengoni si lascia andare a un piccolo sfogo della sua emotività guardandosi indietro e poi tornando a guardare avanti, verso quel pubblico a cui deve tutto. Cantare a San Siro è come tornare a casa, eppure fa sempre una certa impressione.

A Gay.it Marco aveva raccontato, attraverso un breve messaggio video, quale fosse la sua fragilità più grande: la sua risposta era stata questa VIDEO >

Ma il tempo delle lacrime finisce presto, per lasciar spazio alla frenesia portata da un’Elodie che compare a sorpresa a metà scaletta. In un’armoniosa sintonia è il turno del nuovo tormentone estivo, “Pazza Musica“.

La canzone ha quel ritmo che sa di mare e di vacanze, e le temperature già bollenti nello stadio sono andate alle stelle: Marco ed Elodie sono dei purosangue del talento, si divertono sul palco come pazzi e si vede alla grande.

Accanto a Elodie, un’altra grande sorpresa ha preso il microfono per un’intera canzone: Ernia, l’autore di quello che Marco Mengoni ha definito “il più bel disco rap degli ultimi 20 anni di musica italiana“. Insieme a lui, Mengoni ha eseguito il duetto “Prisma”, uscito proprio nel maggio di quest’anno.

“L’amore sarà, è stato ed è sempre libero”

Vero protagonista dello show di San Siro, almeno secondo lo stesso Mengoni, il pubblico, a cui viene rivolto un caloroso e sentito ringraziamento da parte della star:

“Senza di voi non avrei mai vissuto le emozioni che sto vivendo. È stato un anno magnifico, grazie! Questo è il posto dove noi dobbiamo sentirci noi stessi sempre. Dovremmo essere noi stessi sempre, in qualsiasi posto, ma qui, in particolare, questa sera, potete fare quello che volete, piangere e urlare, siate voi stessi senza nessun limite o stress. Ho viaggiato in questo tour per quasi tutta Italia e in questo momento voglio ringraziare tutti voi perché io ho avuto la possibilità, in una vita, di fare cose che non immaginavo. Di ripetere esperienze che non tutti possono fare, neanche una volta. Non mi aspettavo di vincere una volta Sanremo, di andare all’Eurovision… Stavolta tengo!”

Un’atmosfera e un calore che lo travolgono a tal punto da impedirgli di terminare “Guerriero”.

Nessun problema però: ci ha pensato il pubblico. Mentre Mengoni si fermava per ricomporsi, il pubblico non si è trattenuto dall’avvolgerlo in un abbraccio collettivo, un tripudio di voci all’unisono che testimoniano ancora una volta l’impatto che non solo la musica, ma anche chi la interpreta, può avere sulle persone.

A degna conclusione di uno show destinato a rimanere indelebile nella memoria di migliaia di fan, i brani “Proibito” e “Buona Vita”, non senza una degna introduzione che – con eleganza e tatto – dà una stilettata a chi pensa che tutto debba essere definito con parametri prestabiliti:

“Il prossimo pezzo si intitola Proibito e è un pezzo che racconta di una relazione, non proprio di una relazione usuale, è un rapporto quasi a tre e non è del tutto corrisposto. Ma sempre di amore si tratta, e volevo dirvi che, queste due parole, “proibito” e “amore”, non possono coesistere perché l’amore sarà, è stato ed è sempre libero“.

