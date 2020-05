Pro Vita difende le terapie riparative: “Se vuoi diventare LGBT puoi chiedere aiuto, ma non per tornare etero”

Detto da chi vorrebbe imporre un unico modello di famiglia e di fatto cancellare una consisente parte di società civile, lascia puntualmente interdetti. Senza dimenticare il fatto che il divieto alle ‘terapie riparative’ per i minori nasce proprio per difendere i più giovani da genitori omofobi e accecati dalla paura nei confronti della ‘diversità’, tanto da cedere a ripugnanti pratiche che spesso rischiano di rovinare l’esistenze di questi ragazzi. Quasi il 60% delle persone LGBT d’America che hanno subito terapie riparative hanno poi confessato di aver pensato al suicidio. Ma tutto ciò a Pro Vita non interessa, tanto dall’attaccare l’ormai fantomatica ‘lobby LGBT’, che a detta di codesti signori sarebbe equiparabile alla temibile Spectre bondiana: “Un’operazione che in tutta Europa procede a pieno ritmo, grazie al sostegno delle lobby LGBT che mirano ormai, con il loro continuo tentativo di relativizzare il concetto di “famiglia”, a scindere i legami biologici familiari partendo proprio dalla distruzione del sacrosanto diritto alla priorità educativa dei genitori sui figli, rendendoli proprietà dello Stato, come nelle peggiori dittature che, per affermarsi, sono sempre partite dalla distruzione della famiglia“.

Se tutto ciò non facesse ridere, nel suo essere così ampiamente ridicolo, ci sarebbe da piangere. Ricordiamo che anche in Albania l’ordine degli psicologi ha ufficialmente vietato le terapie riparative, mentre in Italia è stato condiviso un appello al Governo affinché intervenga, vietandole per legge.