Qatar 2022, Federico Bernardeschi tinto di rainbow in diretta Rai: “Abominevole quando si calpestano i diritti” – VIDEO

28enne ex calciatore di Fiorentina e Juventus, Federico Bernardeschi gioca oggi in Canada, al Toronto FC insieme all’ex napoletano Lorenzo Insigne. Nazionale azzurro, Bernardeschi ha commentato i mondiali di calcio in Qatar in diretta Rai, nel corso del Circolo dei Mondiali, approfondimento quotidiano sull’evento qatariota ieri aperto con il ‘caso’ delle fasce rainbow negate dalla FIFA ai capitani di 8 nazionali. In studio tutti i presenti indossavano un braccialetto arcobaleno, mentre Bernardeschi si è commosso nel parlare di diritti, mostrando la mano pittata di rainbow, portata sul cuore.

“Io faccio questo gesto perché mi sono colorato la mano del simbolo dell’arcobaleno. I diritti civili e la libertà di espressione e la libertà di pensiero di poter scegliere il proprio credo sia una cosa inviolabile”. “Nella vita nessun governo o istituzione deve e può e può violare questi diritti civili. È una cosa abominevole, quando si calpestano i diritti civili in questo modo il mondo dovrebbe insorgere e invece vedo che ancora stiamo molto attenti a capire come dobbiamo esprimerci, non è così che si combattono queste battaglie”. “Ci sono persone che hanno fatto la storia, combattuto per i diritti civili, e noi siamo ancora nel 2022 a dire sì, no o perché. No, sui diritti civili non c’è storia, si sta dalla loro parte. Punto. Sono emozionato nel dirle queste parole”.

Effettivamente Bernardeschi è apparso molto emozionato, con gli occhi lucidi. In studio l’hanno ringraziato per le parole espresse, nel giorno in cui la Germania ha sfidato la FIFA, con una ministra del governo tedesco in tribuna con una fascia rainbow al braccio e i giocatori in posa con la bocca tappata, a voler rimarcare la censura a cui sono tutti loro andati incontro, con la minaccia di un’ammonizione nel caso in cui i capitani di ogni squadra dovessero giocare con l’ormai famosa fascia OneLove per dire basta all’omotransfobia.

Un’autogoal clamoroso, quello FIFA e degli organizzatori del Qatar, perché da giorni, ovviamente, non si parla d’altro.

