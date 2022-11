Qatar 2022, la Germania sfida la FIFA. Fascia rainbow e bocche tappate: “I diritti umani non sono negoziabili”

2 min. di lettura

Alla fine qualcuno ha avuto l’ardire di disobbedire all’indecente minaccia FIFA, che ha vietato a tutti i giocatori di indossare la fascia rainbow OneLove contro l’omotransfobia, pena il cartellino giallo. La Germania è oggi scesa in campo contro il Giappone, ai mondiali di calcio in Qatar, con il suo capitano Manuel Peter Neuer che ha sfidato la FIFA e gli arbitri indossando la tanto contestata fascia, semi-nascosta dalla manica della maglietta. Ma non è tutto.

Nella tradizionale foto di rito ad inizio partita, tutti i calciatori tedeschi si sono portati la mano alla bocca in segno di protesta, a voler rimarcare l’indifendibile censura FIFA dinanzi alle discriminazioni perpetrate in Qatar. La regia internazionale non ha inquadrato i calciatori tedeschi, ribadendo ulteriormente la censura.

“Con il nostro capitano abbiamo voluto ribadire i valori che viviamo in nazionale: diversità e rispetto reciproco“, ha scritto sui social la nazionale tedesca. “Fate rumore con le altre nazionali. Questo non è un messaggio politico: i diritti umani non sono negoziabili. Questa dovrebbe essere una questione ovvia. Purtroppo, ancora non lo è. Ecco perché questo messaggio è così importante per noi. Proibirci la fascia è come chiuderci la bocca. Restiamo sulla nostra posizione. Con la fascia volevamo lanciare un segnale per i valori in cui crediamo: diversità e rispetto reciproco. Farci sentire insieme ad altre nazioni. Non si tratta di qualcosa di politico: i diritti umani non sono discutibili. Dovrebbe essere ovvio. Ma purtroppo non è sempre così. Per questo il tema per noi è così importante. Vietarci la fascia è come chiuderci la bocca. La nostra posizione resta la stessa“.

Lo stesso Neuer, alla vigilia del mondiale, aveva annunciato il suo voler indossare la fascia arcobaleno. “Mettermi questa fascia con i colori dell’arcobaleno è una dichiarazione a favore dei diritti umani. E se dovessero esserci delle multe, sono personalmente pronto a pagarle“.

Il capitano della nazionale tedesca, che non è stato ammonito dall’arbitro, è stato il primo a ‘sfidare’ la FIFA, indossando la tanto contestata fascia. Vedremo se altri capitani seguiranno ora il suo esempio.

Foto cover: profilo instagram ufficiale della nazionale tedesca.

