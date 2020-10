Reggio Emilia, approvata in aula mozione in favore della legge contro l’omotransfobia

Una grande giornata a Reggio Emilia per i diritti civili, in presenza dell’onorevole Pd Alessandro Zan, che ha presentato in aula la legge contro l’omotransfobia che porta il suo nome.

Poco dopo il consiglio comunale di Reggio Emilia ha approvato in Sala del Tricolore la mozione a sostegno del DDL contro l’omotransfobia e la misoginia. Hanno votato a favore PD, Immagina Reggio, Più Europa, Reggio È e M5S. Non hanno partecipato al voto Lega e Forza Italia mentre hanno votato contro Cinzia Rubertelli e Christian Panarari.

Ad annunciarlo sui social Dario De Lucia, consigliere comunale Pd più votato di Reggio Emilia con 879 preferenze personale, che da sempre si occupa di temi del lavoro, bilanci, diritti civili e lotta alla povertà.

Il 20 ottobre il DDL Zan tornerà alla Camera dei Deputati con due pericolosi e immediati voti segreti sulle pregiudiziali di costituzionalità chiesti da Lega e Fratelli d’Italia. Sabato 10 ottobre in piazza della Scala a Milano, dalle ore 15:00, si terrà una prima manifestazione in favore della legge, seguita sabato 17 da altre piazze in tutta Italia.