Regno Unito, è allarme omotransfobia: triplicati i casi denunciati dal 2014 ad oggi

L’omotransfobia è una triste, drammatica e pericolosa realtà internazionale. E non solo italiana, purtroppo. Nel Regno Unito i casi denunciati alla polizia sono addirittura triplicati in 5 anni, come riferito dalla BBC. Se nel 2014/2015 i crimini d’odio basati sull’orientamento sessuale ufficialmente denunciati furono 6.655, nel 2019/2020 sono diventati 18.465. E si tratta di una punta dell’iceberg, per quanto le persone che scelgono di denunciare crimini d’odio omotransfobico siano aumentate.

“Stiamo sicuramente assistendo a un reale aumento delle persone che cercano aiuto”, ha sottolineato Nancy Kelley, alla guida dell’associazione LGBT Stonewall dal giugno 2020. “Ma siamo anche molto preoccupati che questo sia un vero aumento delle persone che vengono attaccate a causa di ciò che sono e di chi amano. Sappiamo che l’80% delle persone LGBT non denuncia crimini d’odio. Quindi questa è davvero solo la punta dell’iceberg. Uno dei passaggi chiave per cambiare tutto ciò è renderlo visibile, alzarsi in piedi e dire che “non dovremmo, non devo sperimentare questo tipo di odio e abuso”.

Julie Cooke, a capo della polizia nazionale che si occupa dei reati omotransfobici, ha dichiarato ad Attitude: “Tutti hanno il diritto di vivere la propria vita senza essere molestati o attaccati a causa della propria sessualità o identità di genere. Riconosciamo il danno significativo che i crimini d’odio contro le persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender possono causare e ci impegniamo a fare tutto il possibile per proteggere le vittime e assicurare i colpevoli alla giustizia. Le persone non scelgono di essere lesbiche, gay, bisessuali o trans, sono solo quello che sono. E come tutti gli altri, hanno il diritto di sentirsi a proprio agio e in fiducia nel farlo liberamente senza paura o pregiudizi. Esorto le persone che sono state vittime di questi crimini a farsi avanti il ​​prima possibile. Quanto prima un crimine viene denunciato alla polizia, tanto prima possiamo avviare le nostre indagini. Ove possibile, cercheremo sempre di perseguire eventuali autori di reato. Un crimine d’odio può includere abusi verbali, intimidazioni, minacce, molestie, aggressioni e bullismo”.

Secondo il Crown Prosecution Service, il termine “crimine d’odio” può essere utilizzato per descrivere una serie di comportamenti criminali in cui l’autore è motivato da ostilità o dimostra ostilità nei confronti della disabilità, razza, religione, orientamento sessuale o identità transgender della vittima. Questi aspetti dell’identità di una persona sono noti come “caratteristiche protette”. L’autore del reato può anche essere un amico, un accompagnatore o conoscente che sfrutta la relazione con la vittima per trarne profitti finanziari o per altri scopi criminali.