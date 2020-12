Regno Unito, cadono le limitazioni per gay e bisex sulla donazione del sangue

Il segretario per la sanità e l’assistenza sociale Matt Hancock ha commentato: “Questo cambiamento epocale nella donazione del sangue è sicuro e consentirà a molte più persone, che in precedenza erano state escluse dai criteri di selezione dei donatori, di cogliere l’opportunità per aiutare a salvare vite umane. Questo è un passo positivo che va a riconoscere le persone per le azioni che intraprendono, piuttosto che per le loro preferenze sessuali”.

Nei mesi scorsi anche Francia, Canada e Stati Uniti avevano ridotto a 3/4 mesi il periodo di astinenza richiesto prima di donare il sangue. In Italia cadde nel 2001 il divieto per gli omosessuali di donare il sangue, per volontà dell’allora ministro Umberto Veronesi. Ad oggi, fortunatamente, non ci sono discriminazioni in base all’orientamento sessuale nel nostro Paese, perché si esclude dalla donazione chiunque abbia rapporti a rischio. Gay o etero che sia.