Rider Deliveroo sospeso dopo aver riempito di insulti omofobi una coppia gay

Scott, 27 anni, e Adam, 31 anni, passeggiavano serenamente su un marciapiede di Waddon New Road, a Croydon, quando un rider Deliveroo ha iniziato a insultarli. Pesantemente. L’uomo gli ha gridato ‘siete disgustosi, fr*ci’, per poi scappare. Deliveroo ha sospeso il rider in questione e ha dichiarato che il suo contratto sarà “concluso con effetto immediato” se le accuse presentate dalla coppia verranno dimostrate.

Un portavoce dell’azienda ha dichiarato, via MyLondon: “Deliveroo adotta un approccio di tolleranza zero nei confronti di qualsiasi forma di discriminazione. L’incidente è stato affrontato con urgenza e abbiamo immediatamente preso provvedimenti nel sospendere il ciclista, mentre è ancora in in corso un’indagine. Il contratto del rider con Deliveroo sarà concluso con effetto immediato se l’incidente dovesse essere confermato”.

La polizia metropolitana sta indagando su quanto accaduto. Il 27enne Scott ha sottolineato come “ogni giorno siamo vittime di omofobia. Anche a Londra, che tutti possiamo sentire come incredibilmente aperta, c’è ancora del lavoro da fare e sebbene sia noioso e possa essere stancante, dobbiamo continuare ad andare avanti. Siamo anche avvantaggiati, essendo maschi bianchi e cisgender, quindi sappiamo che possiamo e dobbiamo usare questo privilegio, segnalando ad esempio tutto ciò che accade, sapendo che molto probabilmente grazie al colore della nostra pelle saremo ascoltati. Come membri della comunità queer dobbiamo agire per diventare parte della risoluzione dei problemi, educando noi stessi ed educando gli altri, in modo da intervenire dove un aiuto è ancor più urgente”.