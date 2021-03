Roma, un bacio tra due donne nel murale sulla stazione della Metro B

2 minuti di lettura

Presso la Metro B Jonio di Roma, in via Scarpanto, verrà oggi inaugurato alle ore 16:00 il murale realizzato per Gay Help Line dallo street artist Krayon, con la collaborazione dell’agenzia Zon Productions e del Municipio III di Roma Capitale.

Il murale in pixel art rappresenta il bacio alla luce del sole fra due ragazze, con il numero verde di Gay Help Line al suo fianco.

“Dopo ben otto anni dalla prima richiesta di autorizzazione per un murale che rappresentasse la comunità LGBT+ nella capitale, insieme al municipio III siamo riusciti a realizzare questa opera d’arte per la cittadinanza, un gesto d’amore fra due ragazze, che al tempo stesso onora e promuove il prezioso servizio di Gay Help Line che da 15 anni risponde a migliaia di richieste di aiuto in tutta Italia”, ha dichiarato l’attore Pietro Turano per Gay Help Line. “Iniziative come questa sono fondamentali per la promozione di una cultura inclusiva, ma è importante che le istituzioni e le amministrazioni si impegnino concretamente ogni giorno nel supporto di progetti di contrasto alle discriminazioni, perché le associazioni non restino sole in questa battaglia faticosissima. Il muro si trova a pochi passi dalla targa in memoria di Paolo Seganti a cui il numero verde è dedicato (primo monumento romano in commemorazione di una vittima d’omofobia) e prima di oggi nessuna istituzione pubblica in Italia aveva mai autorizzato murales con un bacio fra due donne o due uomini“.

Gay Help Line 800.713.713 è il contact center contro l’omotransfobia che ogni anno riceve circa 20.000 contatti, offrendo ascolto e supporto alle vittime, oltre a gestire l’accoglienza di giovani vittime di violenza con la casa-famiglia Refuge LGBT insieme a Croce Rossa Italiana.

Si tratta del 2° murale romano dedicato alla comunità LGBT in pochi mesi, dopo quello realizzato nel quartiere San Paolo di Roma, realizzato da Judith de Leeuw e dedicato all’iconico e indimenticato Andrea Berardicurti, per tutti La Karl di Pignè, deceduto nel 2018.