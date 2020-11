Roma, si inaugura il primo green murale dedicato alla comunità LGBT+

Sarà ufficialmente inaugurato domani alle ore 12:00 il nuovo green murale sul tema LGBTQI che abbraccia un intero palazzo nel quartiere San Paolo di Roma, realizzato da Judith de Leeuw e dedicato all’iconico e indimenticato Andrea Berardicurti, per tutti La Karl di Pignè, deceduto nel 2018.

Il tema principale del murale è la consapevolezza del sé, il riconoscimento della propria identità e la libertà di esprimerla. Guardarsi dentro, scoprirsi, svelarsi.

Madrina del progetto Vladimir Luxuria, che ne ha anticipato la visione su Twitter. Di fatto il primo murale ecosostenibile di Roma dedicato alle lotte del movimento LGBTQI+, con il Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli che ha così condiviso il progetto: “I muri dei pregiudizi sono i più difficili da abbattere. Per questo motivo abbiamo deciso di trasformare un muro in un simbolo di amore, rispetto e libertà. Lo abbiamo fatto sposando la bellissima iniziativa di Yourban2030 di realizzare il primo murales green dedicato alla comunità LGBT+, che rende omaggio ad Andrea Berardicurti, la Karl Du Pignè, icona del mondo LGBTQI+, attivista instancabile del Circolo Mario Mieli e drag queen. L’opera dell’artista olandese Judith de Leeuw sarà realizzata sul muro di una scuola nel quartiere San Paolo, il nostro quartiere, la nostra casa. Questo muro è di tutt*, questo muro è per tutt*. Un’opera d’arte che racconta il dialogo con la propria identità di genere e che invita alla riflessione sulla libertà di espressione“.

Domani alle 12:00, in diretta sulla pagina FB del Mario Mieli e sugli account Instagram e Facebook di YouUrban2030, la conferenza stampa d’inaugurazione.