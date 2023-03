Ruggero Freddi denuncia la rettrice della Sapienza, esposto per danno erariale e d’immagine

0:00 Ascolta l'articolo

Ruggero Freddi, ex professore universitario a La Sapienza, venne licenziato senza alcun motivo dall’ateneo, nel 2019. Ex pornodivo con due lauree, una in Ingegneria e una in Matematica, Freddi all’epoca insegnava nella facoltà di Ingegneria. A fine gennaio Ruggero, che ora fa il “data analyst”, ha vinto la causa intentata, con la Sapienza condannata a pagare non solo le ore di insegnamento non pagate e le spese processuali ma anche la sanzione di 1500 euro a titolo di responsabilità aggravata per “l’atteggiamento di ingiustificata chiusura” ai suoi danni. Ma ora Ruggero non vuole fermarsi.

Intervistato da LaRepubblica, Freddi ha rivelato di aver presentato un esposto alla Corte dei Conti, chiedendo che a pagare per il suo caso siano i responsabili e non l’Ateneo, ovvero la Rettrice Antonella Polimeni e Tiziana Catarci, “direttrice del dipartimento a cui afferisce il corso dal quale sono stato allontanato, e ogni altra persona eventualmente coinvolta“. Ruggero vuole che siano accertate “le eventuali responsabilità dei soggetti coinvolti“.

“Sono stato vittima di bullismo universitario. Chi ha sbagliato nei miei confronti ha un nome e un cognome, non sono i proprietari della Sapienza. I soldi pubblici non devono essere sprecati per gli errori di chi comanda”. “Quando il pubblico sbaglia, poi paga coi soldi di tutti. Questa storia non va bene“, ha tuonato Freddi, ex Carlo Masi nel mondo dell’hard. Proprio il suo passato nel porno avrebbe indirettamente influito sull’allontanamento dall’ateneo, improvviso e mai motivato.

“L’università è stata multata per l’atteggiamento di ingiustificata chiusura. Sono stati buttati soldi pubblici. Per questo a pagare deve essere chi ha sbagliato e non l’Ateneo, dove lavorano persone di grandissimo valore accademico e umano. La Sapienza mi aveva chiesto di rimuovere da internet le immagini che mi ritraevano all’ingresso dell’università. A loro dire avrei leso la reputazione dell’Ateneo. Per una foto mi volevano fare causa. Ora, dopo la sentenza di condanna sono usciti articoli in tutto il mondo, anche in Vietnam e in Corea. Perché comunque non è normale far lavorare un professore senza contratto e non pagarlo. La Sapienza è stata screditata da questa vicenda, ma nessuno ha preso posizione verso i responsabili“.

Ruggero è felicemente unito civilmente con l’argentino Gustavo Leguizamon. Nel 2018 Freddi si propose all’amato in diretta tv, su Canale5, per poi unirsi civilmente sempre in diretta tv, con Vladimir Luxuria ad officiare l’evento.



