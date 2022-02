Sanremo 2022, Marco Mengoni super ospite della finale

2 minuti di lettura

Nei mesi scorsi si era spesso parlato di una sua eventuale presenza fissa, 5 serate su 5 come avvenuto nelle due precedenti edizioni con Tiziano Ferro e Achille Lauro, ma Marco Mengoni sarà al Festival di Sanremo 2022. Sabato 5 febbraio, giorno della finalissima, il 33enne cantante tornerà all’Ariston in qualità di super ospite, a 9 anni dal trionfo firmato L’essenziale.

Nel 2010 Marco esordì in concorso al Festival con Credimi ancora, classificandosi al terzo posto. L’anno prima, a fine 2009, il trionfo ad X Factor. Nel 2014 il ritorno al Festival di Sanremo in qualità di ospite per omaggiare Luigi Tenco, reinterpretando Io che amo solo te di Sergio Endrigo.

Una carriera strabordante, quella di Mengoni, che ha appena conquistato il suo 60esimo disco di platino grazie a “Materia (Terra)”, album uscito lo scorso dicembre recentemente trainato dal singolo “Mi fiderò”, cantato in duetto con Madame. “Materia (Terra)” è il primo disco di una trilogia che vedrà Mengoni regalare almeno un’altra ventina di inediti ai propri fan, cresciuti a dismisura nel corso del decennio passato. Non a caso Marco guida la classifica dei ‘cantanti da talent’ più venduti d’Italia, avendo superato le 3 milioni di copie tra album, singoli e collaborazioni. Al suo inseguimento troviamo Alessandra Amoroso e Giusy Ferreri, con poco più di 2 milioni e mezzo di copie.

In “Materia (Terra)” Mengoni ha cantato per la prima volta una storia d’amore tra due uomini, Proibito il titolo del brano, che sarebbe straordinario poter ascoltare all’Ariston per la prima volta dal vivo: «Il nostro deve essere amore perché è proibito/Vorrei dirti che non posso ma non ho più armi con te/Spero tu possa sentirti libero di aspettare, spero domani tu possa innamorarti», intona il cantante. Più recentemente Marco, sfegatato fan di Matteo Berrettini, ha confessato di voler trovare l’amore, guardando continuamente i suoi genitori innamorati “in adorazione”.

Nel corso della sua carriera Mengoni ha ottenuto anche dieci Wind Music Awards e tre MTV Europe Music Awards, oltre a nove candidature al World Music Award. Ha inoltre rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest 2013, classificandosi in settima posizione.

