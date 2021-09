Sex and the City, Sarah Jessica Parker “non è ancora pronta” ad affrontare la morte di Willie Garson

2 minuti di lettura

Tutti gli attori e le attrici che hanno lavorato al fianco di Willie Garson, celebre volto di Sex and the City, l’hanno pianto sui social, ricordandolo con parole piene d’affetto. Tutti tranne lei, Sarah Jessica Parker, ovvero Carrie Bradshaw, miglior amica di quel Stanford Blatch che Garson ha interpretato per sei stagioni tv e due film.

Parker ha confessato di non essere ‘ancora pronta’ al ricordo pubblico, scrivendo un commento al post di commiato firmato Chris Noth, aka Mr. Big.

“Grazie carissimo Chris. Non sono ancora pronta. Xxx”, ha scritto l’attrice. Troppo difficile elaborare il lutto. Garson, 57 anni, è morto martedì pomeriggio dopo aver lottato a lungo contro un cancro al pancreas. Lo scorso giugno era tornato sul set al fianco di Sarah, Cynthia Nixon e Kristin Davis per girare il revival HBO Max di Sex and the City, And Just Like That.

A ricordare Willie anche Mario Cantone, 61enne che ha interpretato suo marito Anthony Marentino in Sex and the City, con le nozze diventate realtà nel sequel cinematografico. Parker e Garson avevano già girato scene di coppia per il And Just Like That. “Non avrei potuto avere un partner televisivo più brillante. Sono devastato e sopraffatto dalla tristezza“, ha scritto Cantone su Instagram. “Eri un dono degli dei, dolce Willie. Riposa… ti amo.”

“Una notizia così triste e una perdita terribilmente triste per la famiglia di Sex and the City. Le nostre condoglianze e RIP caro Willie xo“, ha cinguettato Kim Cattrall, 65 anni e leggendaria Samantha Jones, rifiutatasi di tornare sul set per girare il revival HBO Max.

Willie Garson lascia un figlio, Nathen, adottato nel 2010. “Ti amo così tanto papà. Riposa in pace e sono così felice che tu abbia condiviso tutte le tue avventure con me e che sia stato in grado di realizzare così tanto“, ha scritto il giovane sui social. “Sono così orgoglioso di te. Ti amerò sempre, ma penso che tu sia ora in partenza per un’avventura tutta tua”. “Sarai sempre con me. Ti amo più di quanto saprai mai e sono felice che tu possa essere in pace ora. Sei sempre stata la persona più dura, più divertente e più intelligente che abbia mai conosciuto. Sono contento che tu abbia condiviso così tanto amore con me. Non lo dimenticherò mai“.