Sex and The City, il revival è ufficiale: tornano tutte tranne Kim Cattrall

Ciò che sembrava impensabile è appena diventato realtà. Sex and the City tornerà in vita sotto forma seriale grazie ad HBO Max, che ha ufficializzato il tutto, come riportato da Deadline. Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon si ritroveranno sul set 23 anni dopo la prima volta, ma senza Kim Cattrall, mitica Samantha Jones che negli ultimi anni ha più volte tuonato contro le ‘amiche’ e il potenziale ritorno del franchise. Michael Patrick King farà da produttore esecutivo.

10 i nuovi episodi del revival, che si intitolerà And Just Like That, con le tre protagoniste produttrici insieme a King, già regista di diversi episodi della serie e dei due film visti al cinema. Sarah Jessica Parker, ovvero Carrie Bradshaw, Cynthia Nixon aka Miranda Hobbes e Kristin Davis, indimenticabile Charlotte York, hanno pubblicato sui rispettivi social network dei criptici messaggi, tutti con inequivocabile hashtag. Hbo Max.

Creata da Darren Star sulla base dell’omonimo libro di Candace Bushnell, Sex And The City ha fatto la storia del piccolo schermo, con 94 episodi in sei stagioni, andati in onda tra il 1998 e il 2004, oltre 50 candidature agli Emmy (7 quelli vinti) e 24 quelle ai Golden Globe (8 quelli vinti), e due lungometraggi, usciti nel 2008 e nel 2010. Per 10 anni Sarah Jessica Parker ha provato a realizzare il 3° e ultimo capitolo, invano. Nel 2013 The CW aveva dato vita al prequel The Carrie Diaries, con AnnaSophia Robb nei panni di una giovanissima Carrie, cancellato dopo due stagioni. “Non potevo fare a meno di chiedermi … dove sono adesso?“, ha scritto nella notte la Parker su Instagram, scatenando i fan.

“Sono cresciuta con questi personaggi e non vedo l’ora di vedere come si è evoluta la loro storia in questo nuovo capitolo, con l’onestà, l’intensità, l’umorismo e l’amata città che li ha sempre definiti“, ha concluso Sarah Aubrey, Head of Contenuto originale, HBO Max.