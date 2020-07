Sassari, accoltellano donna trans per uno smartphone

Ancora transfobia, questa volta da Sassari, come denunciato dalla Nuova Sardegna. Vittima una donna transessuale colombiana di 33 anni, sex worker, ingannata da un 33enne algerino e da un coetaneo pachistano. Dopo essersi appartati, l’algerino avrebbe minacciato la donna con un coltello, per rapinarla dello smartphone e della borsetta. Ma la donna ha reagito, provocando la violenta reazione dell’uomo, che ha sferrato più di una coltellata.

I colpi, ripetuti, hanno per puro miracolo evitato gli organi vitali. Le urla della donna hanno fatto scappare l’algerino con il bottino e attirato l’attenzione di altre sex worker della zona. La donna ha riportato ferite alle mani e alle braccia, avendo provato a difendersi dalla furia dell’uomo. Gli agenti di polizia sono immediatamente arrivati sul posto, catturando l’aggressore con tanto di smartphone e borsetta della vittima. L’uomo è stato accompagnato al carcere di Bancali con l’accusa di rapina. L’amico pachistano, suo complice, è stato denunciato in stato di libertà e accompagnato al pronto soccorso per le ferite riportate. Anche la donna è stata accompagnata in ospedale. Neanche a dirlo l’articolo della Nuova Sardegna è un trionfo di imperdonabili e inammissibili ‘errori’, con la vittima, una donna transgender di 33 anni, per otto volte (8) definita al maschile.