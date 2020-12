Napoli, da Scampia il video contro l’omofobia di Christian Musella e Antonio Caso

In quel di Scampia, quartiere di Napoli ben noto per essere stato a lungo uno dei più complicati d’Italia, è stato realizzato un video contro l’omofobia da Christian Musella, influencer da 444.000 follower solo su Instagram, e Antonio Caso, influencer da 81.000 follower.

Un video, ci ha spiegato Christian, realizzato “per raccontare ciò che accade nella vita reale e di tutti i giorni alle persone LGBT, bullizzate e diffamate da chi ha la mente ancora troppo chiusa“. Nel video si vedono due coppie. Una eterosessuale, con Christian protagonista, e l’altra omosessuale, con Antonio protagonista. Le due coppie parlano, si abbracciano, si baciano, senza alcun tipo di distinzione. Fino a quando degli omofobi non si scagliano contro i due ragazzi gay, difesi da Christian. “Una scena“, precisa quest’ultimo, utile a “sensibilizzare” le persone ad agire, quando assistono ad aggressioni e intimidazioni, perché “non fare niente è come essere dei veri e propri complici“. Nel finale di video, assai semplice nella sua evoluzione e nella recitazione dei protagonisti, la coppia gay prima bullizzata passeggia insieme al figlio della coppia etero, guardando così anche alle famiglie arcobaleno. Queste le parole di Christian.