Spagna, 13 donne realizzano all’uncinetto bandiera arcobaleno di 50 metri – le foto sono virali

L’idea di preparare questa bandiera è venuta direttamente dal municipio. Carmen Zurera, consigliera al Comune, ha preso parte alla sua realizzazione. I materiali per la bandiera sono costati 600 euro, pagati dal concistoro. I legami all’uncinetto funzionano anche come metafora, vedi l’intenzione del comune di unire generazioni diverse. “La leggenda del filo rosso spiega come siamo tutti collegati in qualche modo, e lavorare a maglia in questi mesi mi ha collegato a mia nonna, che è stata quella che mi ha insegnato a lavorare all’uncinetto”, ricorda Zurera.

La consigliera ha sottolineato come questo progetto sia stato realizzato per rendere visibile la discriminazione subita dalle persone LGBT.