TDOR 2022 a Milano, la bandiera transgender sventolerà sul balcone di Palazzo Marino

< 1 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

Non solo la prima storica marcia cittadina, a partire dalle ore 17 a Piazza Oberdan. Il 20 novembre Milano commemorerà il Transgender Day of Remembrance anche in Comune.

In Consiglio comunale è stato infatti ieri approvato un Ordine del Giorno a firma di Diana de Marchi, Monica J. Romano e di Angelo Turco – sottoscritta anche da tanti altri consigliere e consiglieri – che impegna il Sindaco e la Giunta comunale ad esporre la bandiera transgender sulla facciata di Palazzo Marino, domenica 20 novembre.

“Un ringraziamento particolare al capogruppo Filippo Barberis e al collega Michele Albiani, che si sono spesi per far venire meno veti dalle opposizioni e per poter discutere oggi l’OdG”, ha commentato sui social Romano, prima storica consigliera trans* della città di Milano. “Grazie come sempre all’alleata Diana De Marchi – prima firmataria – e ad Angelo Turco, che già nel corso del mandato precedente avevano fatto in modo che la bandiera venisse esposta. Grazie ai colleghi di Forza Italia – Alessandro De Chirico e Luca Bestetti, che hanno votato favorevolmente“.

Non sarà infatti la prima volta, per Palazzo Marino, ma era tutt’altro che scontato che la commemorazione venisse replicata. Lo scorso maggio, come dimenticarlo, Milano è stata proclamata Zona di Libertà LGBTQ+, nonché prima città d’Italia con un Registro di Genere per le persone trans*.

© Riproduzione Riservata