Monica Romano prima storica consigliera transgender di Milano

< 1 minuto di lettura

Monica Romano, 42enne recruiter e consulente di selezione, è ufficialmente diventata la prima donna transgender eletta nel consiglio comunale di Milano. Dopo la presentazione della giunta da parte del sindaco Beppe Sala, Monica ha avuto la conferma di essere riuscita ad entrare in consiglio, dopo aver raccolto 938 voti, la scorsa settimana.

“Abbiamo fatto la storia!”, ha festeggiato su Facebook la diretta interessata. “Abbiamo vinto, e lo abbiamo fatto tuttə insieme, collettivamente. Dedico questo importante risultato alla memoria di tutte le donne transgender uccise per odio transfobico a Milano e in Italia”.

Emozionata, Monica ha poi voluto ringraziare sua mamma Franca, “per aver sempre creduto in me e lottato insieme a me”. Ringraziamenti anche ad Alessandro Zan e Franco Grillini, “per l’importantissimo sostegno e per i preziosi consigli”. Ma soprattutto, “grazie alle 938 persone che hanno scritto ROMANO su quella scheda, grazie per aver creduto in me e per avermi dato fiducia. Un grande abbraccio circolare, ora e sempre nello spirito di Stonewall”. Intervistata dal Corriere della Sera, Monica ha ribadito come il suo impegno in Consiglio sarà contro “ogni tipo di violenza e discriminazione”. Tra le urgenze principali, “l’apertura di una casa delle associazioni sul modello dei Rainbow center europei e una vera uguaglianza di genere sul lavoro. La chiave è una buona formazione. Solo combattendo l’ignoranza avremo una città davvero inclusiva”.

Giunta a tempo di record per Beppe Sala, con 12 assessori. Sei uomini e sei donne. Il sindaco ha annunciato che assegnerà ad una delle assessore la delega alle Pari opportunità, ma non ha ancora deciso a chi.

In questo post abbiamo riportato tutti gli eletti dichiaratamente LGBT alle ultime elezioni amministrative.