TDOR 2022, l’Italia si riconferma al 1° posto per vittime di transfobia in Europa

A pochi giorni dal Transgender Day of Remembrance del 20 novembre, l’Associazione Transgenere ACET ha diramato alcuni dati legati alla transfobia in Italia e nel resto del Pianeta nel corso del 2022. Numeri che purtroppo riconfermano il Bel Paese al primo posto per vittime di transfobia in Europa.

Nel 2022 ci sono state 381 persone vittime di transfobia in tutto il mondo. In media, più di una persona trans al giorno perde la vita per cause non naturali. 5000 le persone trans* morte dal 2008 ad oggi. Dal 2019 ad oggi c’è stato un aumento dell’8%. L’età media delle persone trans* trovate senza vita quest’anno è di 27 anni. La più giovane aveva 12 anni, la più anziana 59. Per la prima volta, precisa il MIT facendo riferimento alla mappa internazionale della transfobia, si riportano casi di transicidio in Estonia e in Svizzera. Entrambe le vittime erano donne trans* migranti nere. Il 95% di coloro che sono state uccise globalmente erano donne trans o persone trans* femminili. Il 65% nere o facente parte di un altro gruppo razzializzato. Metà delle persone trans* la cui occupazione è nota erano sex worker. Il 68% dei transicidi registrati si sono verificati in America Latina, ai Caraibi, il 29% del totale (77) si sono consumati in Brasile.

Rimanendo in Italia, dieci le vittime nell’arco degli ultimi 12 mesi.

Elios aveva appena 15 anni. Era una persona non binaria. Leggeva tanto, amava la mitologia e i grandi classici. Elios inizia a scoprirsi intorno ai 10 anni, rifiutando qualsiasi etichetta e venendo subito compresə e supportatə dal padre, inizialmente ignaro del rigetto da parte della madre e della scuola. Elios si è buttatə dal quarto piano di una palazzina residenziale l’anno scorso, ma la notizia è stata condivisa solo il 17 ottobre del 2022.

Maudit, 29 anni, era una persona agender. Era un poeta e nel suo piccolo si batteva contro lo stigma associato all’hiv, gli stereotipi di genere e la normalizzazione del ciclo mestruale delle persone trans. Non sappiamo come e perché abbia compiuto questo gesto, il 30 marzo scorso, ma era un amicə per moltə persone. Citando una sua celebre poesia, “lasceremo che oggi siate voi a guardarlə”.

Camilla, 43 anni, era una parrucchiera. Viveva in liguria. Il suo corpo è stato ritrovato il 7 giugno del 2022 nei pressi del torrente Parmignola, al confine tra la Liguria e la Toscana. È stata picchiata e fucilata.

Cloe Bianco, 58 anni, insegnava fisica alle superiori. Nel 2015 aeva fatto coming out sul posto di lavoro ma venne sospesa dall’insegnamento in seguito ad un duro commento dell’allora assessora all’istruzione della regione Veneto. Dopo reiterate umiliazioni, aveva deciso di rifugiarsi nel camper, dove è stata ritrovata carbonizzata, dopo 7 mesi di isolamento, il 10 giugno 2022.

Sasha, 15 anni, era un ragazzo transgender volontario presso Arcigay Catania. L’11 giugno scorso si è lanciato dal sesto piano della sua casa.

Naomi, 47 anni, è stata ritrovata morta in una camera di hotel in una frazione di Ardea, in provincia di Roma, il 5 ottobre scorso. È stata soffocata a mani nude durante un rapporto. A scoprire il corpo senza vita di Noemi sarebbe stata un’amica, preoccupata perché la donna non dava più notizie di sè dalla sera precedente.

Chiara, 19 anni, era una ragazza transgender e da anni subiva un’esistenza di violenza, emarginazione e bullismo a causa della sua identità di genere, tanto da chiedere aiuto per la prima volta a 17 anni al numero verde contro l’omotransfobia del Gay Center. Si è tolta la vita nella sa stanza, a Piscinola, Napoli, il 24 ottobre scorso, mentre sua madre non era in casa.

Una donna trans* senza nome di 35 anni è stata investita in tangenziale. L’omicida, in seguito all’arresto, ha detto che “pensava fosse un animale”.

Un’altra donna trans* senza nome è precipitata dal balcone del palazzo delle poste. Non è chiaro se si debba parlare di suicidio o omicidio.

Morgana era una donna trans senza fissa dimora. È morta di freddo di notte in mezzo alla strada.

Fonte: ACET – Associazione Transgenere

