TDOR 2021, 418 persone transgender uccise, 44 suicidi: i numeri in Italia e nel mondo

Da 23 anni il 20 novembre è il giorno del Transgender Day of Remembrance (TDoR), ricorrenza che commemora le vittime di transfobia in tutto il mondo. A Roma si terrà la Trans Freedom March, in piazza della Repubblica a partire dalle ore 17 (ci sarà anche Gay.it), mentre in Italia, in Europa e nel resto del Pianeta la transfobia continua a mietere vittime.

Solo negli ultimi 12 mesi ci sono stati 418 omicidi, dal 1 ottobre 2020 al 30 settembre 2021. Mai così tanti. A questi bisogna aggiungere 44 suicidi. Il Brasile resta il Paese che ha riportato la maggior parte degli omicidi (153), seguito dal Messico (66) e dagli Stati Uniti (72).

Il 96% delle persone uccise a livello globale erano donne trans o persone transfemminili. Il 58% delle persone trans uccise, la cui occupazione sia nota, erano sex workers. Il 43% delle persone trans uccise in Europa erano migranti. Il 70% di tutti gli omicidi registrati è avvenuto in Centro e Sud America. 33% in Brasile. Il 36% degli omicidi è avvenuto per strada e il 24% nella propria abitazione. L’età media delle persone assassinate è di 30 anni; la persona più giovane ha 13 anni e la persona più anziana 68 anni.

I dati mostrano che un totale di 4042 persone trans e gender non conforming sono state uccise tra il 1 gennaio 2008 e il 30 settembre 2021. Una vera mattanza che in Italia si fa ancora più insostenibile, visto quanto ascoltato in Parlamento da parte di senatori e deputati nei confronti della comunità transgender.

Per anni l’Italia è stato il Paese in Europa con più omicidi di persone transgender. Quest’anno la Francia ha fatto peggio di noi, con otto omicidi. Nel 2021 sono state 5 le persone trans uccise bel Bel Paese. Due a Roma, una a Piacenza, una a Milano e una ad Andria. Furono 4 nel 2020. Dal 2008, data di inizio del monitoraggio, sono stati registrati 47 omicidi ai danni di persone trans in Italia. Poco meno di una ventina gli episodi pubblicamente denunciati, punta di un iceberg che anno dopo anno si ingrossa sempre di più, nell’indifferenza di una politica complice e volutamente cieca, sorda. Questi gli episodi transfobici finiti sui quotidiani, riportati da Omofobia.org.

2021 – Transfobia in Italia

5 gennaio 2021 – Torre del Greco, Ragazza trans inseguita, catturata e presa a calci e pugni perché si faceva chiamare Carla.

18 febbraio – Altavilla Irpina, La stessa ragazza trans vittima di altri episodi di transfobia da parte di una vicina, denuncia il proseguire del suo calvario. Ultimo episodio è stata una minaccia recapitatale, con parole come “appena esci, ti do fuoco; dammi il tempo e ti riempirò di coltellate; dovresti essere bruciata viva con l’acido muriatico“.

26 marzo 2021 – Asti, In un giardino pubblico, una ragazza trans è aggredita verbalmente e minacciata da un energumeno che non gradisce la sua presenza in quanto “ci sono i bambini”.

20 aprile 2021 – Battipaglia, Trans seguita in strada e insultata pubblicamente e ripetutamente.

2 maggio 2021 – Catania, Zahira, trans, 21 anni, in un locale, riceve improvvisamente un pugno da uno sconosciuto che le fa perdere i sensi. Si risveglierà tumefatta al pronto soccorso.

9 maggio 2021 – Torino, Ragazza trans aggredita mentre passeggia col suo fidanzato.

22 giugno 2021 – Roma, Rinvenuto il cadavere di una donna trans uccisa e gettata in un canale di scolo.

7 luglio 2021 – Olbia, Individuo si presenta a casa di donna transgender tentando di sfondare la porta, per coprirla di insulti omofobi.

8 luglio 2021 – Carmagnola, Sul treno Torino Cuneo, giovane trans molestata e poi picchiata da bulli omofobi.

6 agosto 2021 – Napoli, Banda di ragazzi bullizza una trans, le tira una secchiata d’acqua, filma la scena e la pubblica sui social.

21 agosto 2021 – Torre Annunziata, Donna trans aggredita con pistola caricata a pallini di gomma.

13 settembre 2021 – Pisa, Trans selvaggiamente picchiata davanti a un bar mentre i clienti guardano come se fosse un lieto spettacolo.

9 ottobre 2021 – Bologna, Quattro attivisti trans accerchiati, insultati e presi a spintoni da un gruppo di ragazzi all’ingesso della loro sede sociale.

2 novembre 2021 – Altopascio, Trans importunata in treno da ragazzotti e, all’arrivo in stazione, aggredita a schiaffi.

