Texas, matrimoni egualitari di massa contro Amy Coney Barrett

Nella città di Tyler, in Texas, domenica pomeriggio si sono sposate 10 persone LGBT. Secondo quanto riportato da CBS 19, Raynie Castaneda ha convolato a nozze cinque coppie LGBTQ +, come segno di protesta contro Amy Coney Barrett, neo giudice della Corte Suprema che potrebbe rimettere incredibilmente in discussione il matrimonio egualitario diventato legge nel 2015 per volontà della stessa Corte. Ma in 5 anni tante cose sono cambiate, con 3 giudici conservatori nominati da Donald Trump e una maggioranza ormai nettamente di stampo repubblicana.

L’evento è stato aperto al pubblico e ha visto la partecipazione di diverse personalità della comunità LGBTQ + locale, compresi molti curiosi. Un arpista ha fornito musica dal vivo, mentre i dolci sono stati gentilmente offerti dalla Cedar Creek Cookie Company. Tutti gli arredi, ovviamente, erano a tema arcobaleno.

“Questa è una dimostrazione pacifica e amorevole”, ha detto Castaneda. “Stiamo dicendo che non potete mettere fuori legge l’amore. Non potete revocare l’amore. “

Il mese scorso una marea di coppie dello stesso sesso era convolata a nozze poco prima della nomina ufficiale della Barrett, da sempre contraria al matrimonio egualitario. Una paura tutt’altro che infondata, quella della comunità LGBT Usa, dopo il parere espresso da due giudici della Corte (su 9) che hanno chiesto di ribaltare la decisione presa nel 2015 (“è un problema da risolvere“), quando le nozze gay divennero legge in tutti gli Stati.