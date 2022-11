The Whale di Darren Aronofsky, il primo trailer del film con un Brendan Fraser da Oscar

2 min. di lettura

Visto all’ultima Mostra del Cinema di Venezia, e da noi già recensito in anteprima, The Whale di Darren Aronofsky arriverà in Italia solo nel 2023 con I Wonder Pictures, mentre negli USA uscirà a dicembre per poter concorrere agli Oscar del prossimo anno. Nella serata di ieri la A24 ha diffuso il primo attesissimo trailer della pellicola, segnato dall’incredibile trasformazione a cui è andato incontro Brendan Fraser, negli anni ’90 sex symbol del cinema a stelle e strisce.

Scritto da Samuel D. Hunter, The Whale è la storia di Charlie, professore d’inglese che dopo la morte dell’amato compagno è precipitato nella depressione più assoluta, mangiando bulicamente fino a raggiungere i 266 kg di peso. Isolato dal mondo, Charlie non esce mai di casa. Divora pizze, panini, snack a ritmo continuo, bevendo solo bibite gassate. A visitarlo un’unica amica, Liz, sorella del defunto compagno, suicidatosi. L’unico e ultimo desiderio di Charlie è quello di costruire un rapporto con la figlia adolescente, abbandonata all’età di 8 anni, provando così a far propria l’agognata redenzione, ultima speranza di riscatto al termine di una vita segnata dal dolore e dai sensi di colpa.

Una storia drama a tinte queer che ha suscitato anche polemiche, perché c’è chi avrebbe voluto vedere un attore dichiaratamente gay negli abiti del protagonista.

Al fianco di Fraser, che non ha (vergognosamente) vinto la Coppa Volpi al Lido di Venezia, Sadie Sink, volto di Stranger Things, Samantha Morton, Ty Simpkins e Hong Chau. Sul fronte Oscar 2023, The Whale potrebbe fare incetta di nomination, con una statuetta praticamente già vinta. Miglior attore protagonista, Brendan Fraser.

