The Whale, Brendan Fraser sarà un uomo gay distrutto dalla morte dell’amato nel nuovo film di Darren Aronofsky

Dimenticare “Madre!“, flop di critica e di incassi. Darren Aronofsky, Leone d’Oro a Venezia grazie a The Wrestler, tornerà a breve sul set per girare The Whale, adattamento cinematografico di un’opera teatrale di Samuel D. Hunter, vista off-Broadway nel 2012 e da allora pluri-premiata, con tanto di Drama Desk Award e GLAAD Media Award.

Protagonista della pellicola, ed è già una notizia, Brendan Fraser, 52enne attore praticamente dimenticato da Hollywood, dopo aver incarnato gli abiti del sex symbol action anni ’90 inizio anni ‘2000 grazie a titoli come Tarzan, Indiavolato e La Mummia. Fraser indosserà gli abiti di un uomo da 300 chili di peso. Charlie il nome di questo padre di famiglia di mezza età che vive alla periferia di Mormon Country, in Idaho, alla ricerda di un ricongiungimento con sua figlia di 17 anni.

I due si sono allontanati dopo che Charlie, insegnante di scrittura, ha abbandonato la sua famiglia perché innamoratosi di un uomo, poi deceduto. Una tragedia che Charlie proverà ad attutire mangiando compulsivamente, tanto da trasformarsi nella “balena” del titolo. A produrre la pellicola la Protozoa Pictures di Aronofsky e la A24. Per Brendan Fraser, voluto anche da Steven Soderbergh per No Sudden Move, l’improvvisa e forse inattesa occasione di rinascere, dal punto di vista recitativo. L’occasione di una vita, considerando anche lo smisurato amore hollywoodiano per le trasformazioni fisiche più estreme, spesso premiate con l’Oscar.

Allo script lo stesso Samuel D. Hunter, padre della pièce teatrale, che ne ha così parlato via Deadline: “Trasformare la mia opera in sceneggiatura è stato un vero atto d’amore. Questa storia è profondamente personale e sono molto grato che avrà la possibilità di raggiungere un pubblico più ampio. Sono un fan di Darren da quando ho visto Requiem for a Dream, all’epoca ero una matricola del college che scriveva le sue prime opere teatrali, e sono così grato che abbia portato il suo talento e la sua singolare visione in questo film“.

Per 25 anni Fraser è stato sposato con Afton Smith, dalla quale ha avuto 3 figli. Nel 2018 l’attore ha accusato di molestie sessuali Philip Berk, ex presidente della HPFA (Hollywood Foreign Press Association). Presunte molestie a suo dire avvenute nel 2003.