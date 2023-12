I film LGBTQIA+ della settimana 18/24 dicembre tra tv generalista e streaming

Lunedì 18 dicembre, Mine Vaganti su Rai Movie (canale 24), ore 19:10

Interpretato da Riccardo Scamarcio, Lunetta Savino, Elena Sofia Ricci, Ilaria Occhini, Nicole Grimaudo, Alessandro Preziosi, Ennio Fantastichini e Daniele Pecci, Mine Vaganti di Ferzan Ozpetek affronta con il dono del sorriso il tema della famiglia all’italiana, solo apparentemente tradizionale e tendenzialmente bigotta, abbattendo tutta una serie di luoghi comuni tipici del nostro Paese. Ambientato in Puglia, il film vede Tommaso, felicemente fidanzato con un ragazzo a Roma, tornare a casa con l’intenzione di fare finalmente coming out. Ad attenderlo l’omofobo papà Vincenzo e mamma Stefania, zia Luciana, la nonna, sua sorella Elena e Alba, l’amica di sempre. Ma soprattutto suo fratello maggiore Antonio, che gestisce il pastificio di famiglia e gli brucia la sorpresa, anticipandolo nel dichiararsi in famiglia. Perché anche lui omosessuale…

Campione d’incassi nel 2010 in grado di vincere due David di Donatello per migliori interpreti non protagonisti (gli indimenticati Ilaria Occhini ed Ennio Fantastichini), il Premio Speciale della Giuria al Tribeca Film Festival di New York, 5 Nastri d’Argento (compreso quello per Patty Pravo e la sua Sogno), 4 Globi d’Oro (compreso miglior film e sceneggiatura) e 4 Ciak d’Oro, oltre a strappare due nomination agli European Film Awards.

Martedì 19 dicembre, Sanremo Giovani su Rai1, ore 21:30

Dipinto, Fellow, Nausica, Omini, Bnkr44, Clara, Grenbaud, Jacopo Sol, Lor3n, Tancredi, Vale LP e Santi Francesi, vincitori di X Factor 2022. 3 di questi 12 finalisti voleranno all’Ariston, a febbraio, aggiungendosi ai 27 big già svelati da Amadeus. Durante la serata saranno inoltre presenti tutti i Big ufficializzati domenica 3 dicembre, chiamati ad annunciare il titolo della canzone che porteranno al Festival.

Mercoledì 20 dicembre, Maestro su Netflix

Maestro di e con Bradley Cooper è un’imponente e impavida storia d’amore che ripercorre la relazione durata una vita tra Leonard Bernstein, apertamente bisessuale, e Felicia Montealegre Cohn Bernstein. Maestro non è solo una dichiarazione d’amore alla vita e all’arte, ma essenzialmente una rappresentazione emotivamente epica di famiglia e amore. Al fianco di Cooper anche una strepitosa Carey Mulligan, Matt Bomer, Maya Hawke, Sarah Silverman, Josh Hamilton, Scott Ellis, Gideon Glick, Sam Nivola, Alexa Swinton e Miriam Shor.

Giovedì 21 dicembre, The Whale su Paramount+

Tratto dall’opera teatrale di Samuel D. Hunter, la storia di un professore d’inglese che soffre di grave obesità e tenta di riallacciare i rapporti con la figlia adolescente per cercare un’ultima possibilità di riscatto. Il film, che ha ottenuto due Premi Oscar, un premio ai Critics Choice Award, un premio ai SAG Awards, è diretto da Darren Aronofsky. Nel cast Brendan Fraser, Sadie Sink, Hong Chau, Ty Simpkins e Samantha Morton.

Venerdì 22 dicembre, Crystal Fairy su MUBI

Durante un viaggio in Cile con degli amici, lo sconsiderato Jamie invita una donna eccentrica a unirsi a loro per provare il cactus allucinogeno di San Pedro. Mentre si dirigono nel deserto per questo viaggio psichedelico, la natura libera della donna si scontra con l’egoismo di Jamie. Il film di Sebastián Silva, premiato al Sundance, reinterpreta il racconto classico della gioventù perduta in cerca di un’euforia allucinogena attraverso le maestose pianure cilene. Micheal Cera e Gaby Hoffmann sono al contempo irritanti e spassosi nei panni di due turisti con opinioni divergenti

Sabato 23 dicembre, Ballando con le Stelle su Rai1

Finalissima di stagione per Milly Carlucci & Co., con Simona Ventura, Wanda Nara, Sara Croce, Teo Mammucari, Lorenzo Tano, Giovanni Terzi i finalisti e la “ripescata” Rosanna Lambertucci a contendersi l’ambita coppa. Strafavorite Wanda Nara e Simona Ventura. Chi trionferà?

Domenica 24 dicembre, Truman Capote su Prime Video

L’indimenticato Philip Seymour Hoffman, vincitore dell’Oscar® (2006, miglior attore) veste i panni di Truman Capote. Nel novembre del 1959, un anno dopo la pubblicazione del suo “Colazione da Tiffany”, Capote si imbatte in un articolo di giornale che riporta lo spietato assassinio di una famiglia del Kansas da parte di due vagabondi. Colpito dall’efferatezza del delitto, Capote si reca sul posto per intervistare gli assassini e scrivere un articolo per il New Yorker. È l’inizio di un’indagine che porterà lo scrittore ad esplorare l’animo oscuro della provincia americana e che sei anni dopo porterà al romanzo “A sangue freddo”. Catherine Keener e Clifton Collins Jr. sono i co-protagonisti.

