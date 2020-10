Tutti Parlano di Jamie, primo trailer italiano dal musical drag

Uscirà il 22 gennaio nei cinema d’America Everybody’s Talking About Jamie, attesissimo adattamento cinematografico dell’acclamato musical tratto dal documentario dalla BBC Three Jamie: Drag Queen at 16, sulla vita della drag queen Jamie New.

Ispirato a fatti realmente accaduti, Tutti Parlano di Jamie arriverà prossimamente nelle sale italiane distribuito da The Walt Disney Company Italia. Ieri, in occasione del Coming Out Day, sono stati lanciati il primo poster e il primo trailer in italiano. Tutti Parlano di Jamie è interpretato dall’esordiente Max Harwood, Sarah Lancashire, Lauren Patel, Shobna Gulati, Ralph Ineson, Adeel Akhtar, Samuel Bottomley, con Sharon Horgan e Richard E. Grant.

Il regista della produzione teatrale, Jonathan Butterell, fa il suo esordio alla regia di un lungometraggio, con la sceneggiatura e i testi firmati da Tom MacRae, le canzoni di Dan Gillespie Sells e una colonna sonora composta da Sells e Anne Dudley.

Protagonista è Jamie New, 16enne che non si sente come gli altri: invece di dedicarsi a una “vera” carriera, sogna di diventare una drag queen. Incerto sul suo futuro, Jamie è sicuro di una cosa: sarà sensazionale. Supportato dalla sua amorevole madre e dai suoi fantastici amici, Jamie supererà i pregiudizi, sconfiggerà i bulli e uscirà dall’oscurità… sotto i riflettori.

Il pluripremiato musical, che aveva iniziato la sua vita a Sheffield, si era rapidamente trasferito nel West End di Londra. Richard E. Grant, fresco di candidatura agli Oscar grazie alla mastodontica prova d’attore in Copia Originale, sarà un’ex drag queen che farà da mentore all’esordiente Max Harwood.