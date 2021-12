29 film a tematica gay tra i piÃ¹ premiati degli ultimi 40 anni in Italia e allâ€™estero

Di film a tematica gay ce ne sono tanti, ma non tutti hanno avuto la fortuna di essere considerati tra i migliori dell’anno, secondo la critica, e a portarsi a casa premi del calibro degli Oscar o nel caso dell’Italia, dei Nastri D’argento e del David di Donatello.

Questa lista, che non è una classifica di gradimento ma, in ordine cronologico, un elenco dei film più premiati degli ultimi 40 anni, celebra quelle pellicole di cinema queer che a loro modo sono riuscite a cambiare la rappresentazione mediatica delle persone LGBT+, offrendo maggiori opportunità di riconoscimento della comunità da un punto di vista sociale, ma anche di identificazione da parte di giovani ed adulti, che hanno trovato in gran parte di questi gay-themed movies un riferimento per le loro vite.

Fai tap ora su avanti per scoprire di più.

29 film a tematica gay premiati nei migliori festival cinematografici

© Riproduzione Riservata