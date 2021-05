Coming Out, arriva nei cinema d’Italia il documentario di Denis Parrot – il trailer

2 minuti di lettura

In occasione della Giornata Mondiale contro l’Omotransfobia, Wanted Cinema porta in sala Coming Out di Denis Parrot, documentario tutto dedicato a quei ragazzi che hanno rivelato sul web la propria omosessualità.

Cercando on line e selezionando filmati recuperati sui social, “Coming Out” colleziona le testimonianze di diversi adolescenti che si sono dichiarati proprio sul web. Confidandosi coraggiosamente con i propri amici e familiari, questi giovani hanno fermato nel tempo una testimonianza indelebile del momento più importante della loro crescita.

Una frazione di secondo. Qualche parola balbettata. Di nuovo quella paura che prende lo stomaco, violenta, tenace. Faccia a faccia con la telecamera, da solo(a) o al telefono, con un membro della famiglia, le parole escono dalle labbra poco a poco, aspettando la temuta reazione dell’altra persona. E poi accettazione, rifiuto, negazione, persino violenza. Negli ultimi anni, sempre più giovani gay, lesbiche, bisessuali o transessuali di tutto il mondo hanno deciso di fare coming out tramite video su internet. Attraverso un montaggio di 19 video commoventi, postati sul web tra il 2012 e il 2018 da giovani di tutto il mondo, questo doc celebra quel momento di cambiamento intimo e sociale che è il coming out.

Per l’occasione lunedì 17 maggio si terrà un evento dal vivo al Wanted Clan di Milano, con Luca Paladini dei Sentinelli a presentare il documentario. Ore 19:00, posti limitati e ingresso riservato ai soci, ma la pellicola sarà a disposizione anche sulla sala virtuale della piattaforma WantedZone, con live dell’incontro e proiezione.

“Con questo lavoro – ha spiegato il regista Denis Parrot – voglio sensibilizzare i genitori: tuo figlio potrebbe essere gay, lesbica, bisessuale o trans e tu lo ignori. Non l’hai scelto tu, ma nemmeno tuo figlio. Non è né giusto né sbagliato, è proprio così. Uno dei giovani protagonisti nel film ribatte quando gli viene detto che ha scelto di essere gay: ‘E tu, quando hai scelto di essere etero?’. È giusto ribaltare la domanda. Nessuno sceglie la propria identità di genere o orientamento sessuale. Se i genitori fossero preparati a questa eventualità, le cose potrebbero essere più facili. Il tasso di suicidi dei giovani LGBT è alto, così come il numero di giovani esclusi. Questa è la ragion d’essere di questo film, c’è ancora molto lavoro da fare per sensibilizzare…”.