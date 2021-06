UEFA, logo rainbow nel giorno di Germania-Ungheria: “Orgogliosi di questi colori, incarnano i nostri valori”

2 minuti di lettura

A poche ore dalla sfida decisiva di Monaco tra Germania e Ungheria, valevole per la qualificazione agli ottavi degli Europei di Calcio, l’UEFA, che ha ieri negato la possibilità di colorare di arcobaleno l’Allianz Arena per esprimere vicinanza ai cittadini LGBT ungheresi, ha oggi colorato di rainbow i propri loghi social.

“La UEFA rispetta l’arcobaleno: oggi l’UEFA è orgogliosa di indossare i colori dell’arcobaleno“, si legge sul profilo Instagram ufficiale. “È un simbolo che incarna i nostri valori fondamentali, promuovendo tutto ciò in cui crediamo: una società più giusta ed egualitaria, tollerante con tutti, indipendentemente dal loro background, credo o genere. Alcune persone hanno interpretato la decisione della UEFA di rifiutare la richiesta della città di Monaco di illuminare lo stadio di Monaco con i colori dell’arcobaleno per una partita di EURO 2020 come “politica”. Al contrario, la richiesta stessa era politica, legata alla presenza della squadra di calcio ungherese allo stadio per la partita di questa sera con la Germania. Per la UEFA, l’arcobaleno non è un simbolo politico, ma un segno del nostro fermo impegno per una società più diversificata e inclusiva“.

Una risposta netta ai tanti che ieri hanno giustamente puntato il dito contro l’UEFA, in prima linea contro il razzismo ma evidentemente troppo timida nel prendere posizione contro l’omotransfobia nel calcio. D’altronde se 14 Paesi UE hanno ufficialmente protestato contro l’Ungheria, con il presidente di commissione che ha definito ‘vergognosa’ la legge anti-LGBT, per quale motivo la protesta non potrebbe invadere anche gli spalti di uno stadio?

Dopo il niet UEFA all’Allianz Arena rainbow diverse squadre di calcio hanno colorato i rispettivi loghi, vedi Juve, Barcellona e Chelsea, mentre il sindaco di Monaco Dieter Reiter ha definito “vergognosa” la presa di posizione del massimo esponente calcistico europeo guidato dal presidente Ceferin, annunciando una città interamente arcobaleno per la partita di stasera tra Germania e Ungheria.