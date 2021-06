Euro 2020, l’UEFA dice NO allo stadio arcobaleno prima di Germania-Ungheria

< 1 minuto di lettura

A 24 ore dal match decisivo per conquistare gli ottavi di finale tra Germania e Ungheria, l’UEFA ha rimbalzato l’idea venuta al sindaco di Monaco di Baviera Dieter Reiter, che aveva chiesto di illuminare con i colori dell’arcobaleno la celebre Allianz Arena come segno di protesta nei confronti dell’ennesima legge omofoba da poco approvata in Ungheria.

A darne notizia la BILD. La motivazione del rifiuto? Gli undici stadi di Euro 2020 possono illuminarsi solo con i colori dell’Uefa e delle nazioni partecipanti. “La capitale dello Stato bavarese è impegnata nella diversità, nella tolleranza e nella vera uguaglianza nello sport e nella società nel suo insieme“, aveva precisato il sindaco Reiter nel lanciare l’idea votata dal consiglio comunale.

Nelle ultime 48 ore la proposta bavarese aveva fatto il giro del momdo, ricevendo plausi e raccolte firme. Ma dall’UEFA non sono arrivate deroghe di alcun tipo. Bild ha consigliato ai giocatori in campo di ‘indossare’ i colori dell’arcobaleno, con il capitano Manuel Neuer chiamato a bissare la fascia rainbow, già abbracciata al debutto contro la Francia. Una fascia che la stessa UEFA aveva inizialmente messo sotto indagine, con l’accusa di essere un atto politico, per poi certificare il gesto come pura e semplice “buona causa“.