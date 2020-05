Zambia, il presidente concede la grazia ai due gay arrestati nel 2019 per aver fatto sesso

In occasione dell’Africa Freedom Day, il presidente dello Zambia Edgar Lungu ha deciso di concedere la grazie a due uomini gay. Questi erano stati arrestati nel 2019 per aver avuto un rapporto sessuale. In Zambia, il sesso tra omosessuali è punito con 15 anni di carcere. Ma da lunedì, con la grazia ricevuta, Japhet Chataba e Steven Samba sono due dei 3.000 prigionieri dello Zambia che saranno presto rilasciati, come da tradizione.

L’arresto era avvenuto lo scorso anno, quando i due ragazzi avevano prenotato un casolare per avere qualche ora di intimità. Ma un passante, visti i due uomini, si è avvicinato alla casa, vedendo così i due impegnati in un rapporto sessuale. Avvertita la Polizia, i due sono stati arrestati e a novembre 2019 condannati dall’alta corte di Lusaka, la capitale dello Zambia, con l’accusa di aver fatto sesso “contro l’ordine della natura“.

Le critiche degli USA allo Zambia dopo l’arresto

L’ambasciatore americano Daniel Foote nello Zambia aveva criticato l’arresto dei due uomini, chiedendo pubblicamente al governo di intervenire per la liberazione.

Ma invece di ottenere la scarcerazione o quantomeno una diminuzione della pena, Foote era stato sommerso dalle critiche, fino ad essere considerato ospite sgradito, e tornare quindi in America.

I diritti LGBT nel paese africano

Nello Zambia, le antiche leggi coloniali sono ancora in vigore e anche per questo motivo non esistono diritti per le persone LGBT. Non è riconosciuta l’omosessualità, così come le coppie. Non possono donare il sangue o arruolarsi nell’esercito. E non esistono nemmeno le tutele basi.